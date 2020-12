CONSIGLIO REGIONALE: SEDUTA SOLENNE IN RICORDO DI CARLO AZEGLIO CIAMPI

L’aula si riunirà in via telematica mercoledì 9 dicembre alle ore 11 in occasione del centenario della nascita dell’ex presidente della Repubblica. Interverranno i presidenti del Consiglio e della Giunta regionale, Antonio Mazzeo e Eugenio Giani, e i professori Emanuele Rossi e Luigi Ambrosio. Diretta su YouTube e Facebook

FIRENZE. Sono trascorsi cento anni dalla nascita nel 1920 a Livorno di Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006. Il Consiglio regionale della Toscana si riunirà in seduta solenne domani mercoledì 9 dicembre alle ore 11 per ricordarlo.

Allievo del filosofo Guido Calogero, nel 1941 a Pisa, Ciampi conseguì la laurea in lettere presso l“Università e il diploma della Scuola Normale. Nel 1946 si laureò anche in giurisprudenza all’Università di Pisa e fu assunto nello stesso anno dalla Banca d’Italia, della quale divenne poi capo del Servizio studi, segretario generale, direttore generale e poi fu nominato governatore.

Nel 1993 Ciampi inizia il suo impegno di governo, prima come presidente del consiglio dei ministri e poi come ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica nei governi Prodi e D’Alema. Durante gli anni del suo mandato ritenne di non accettare riconoscimenti da parte di istituzioni italiane. È stato insignito di lauree honoris causa dalle università di Lipsia, di Oxford e dall’École normale supérieure di Parigi.

Alla seduta solenne, che si svolgerà per via telematica, interverranno Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, presidente della Giunta regionale della Toscana, Emanuele Rossi, costituzionalista della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Luigi Ambrosio, direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa.

Sarà possibile seguire la seduta sul canale YouTube<https://www.youtube.com/channel/UCnjSQbEDDhs0ThfO1bZJ78w/videos>, sulla pagina Facebook <https://posta.consiglio.regione.toscana.it/owa/#_Hlk57991328> e in streaming dal sito web<http://www.consiglio.regione.toscana.it/aula/diretta?id=1441> del Consiglio regionale.

[regione toscana]