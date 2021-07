CONSIGLIO REGIONALE: TRE GIORNI DI SEDUTA, 27-28 E 29 LUGLIO

Si parte martedì alle 15 con eventuale prosecuzione notturna, mercoledì inizio alle 9.30 con ripresa pomeridiana, giovedì seduta antimeridiana dalle 9.30. Accesso al palazzo sempre contingentato. Diretta online sui canali ufficiali

FIRENZE. Tre giornate di seduta per il Consiglio regionale. L’assemblea si riunirà martedì 27 luglio alle 15 con eventuale prosecuzione notturna, mercoledì 28 alle 9.30 con ripresa pomeridiana, giovedì 29 in seduta antimeridiana dalle 9.30.

Tra gli atti all’ordine del giorno ci sono quelli economici come la sesta variazione del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale 2021-2023, il rendiconto generale per l’anno finanziario 2020, l’assestamento 2021-2023 e l’approvazione del documento di economia e finanza 2022.

Seguono le disposizioni in materia di mercatini non professionisti, le modifiche alle disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica, le modifiche al reticolo idrografico e di gestione, l’approvazione del bilancio preventivo economico 2021-2023 dell’Ente parco regionale delle Alpi apuane, il bilancio preventivo economico 2021-2023 dell’Ente parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli e le norme per la disciplina delle rievocazioni storiche regionali.

In agenda anche la comunicazione della Giunta sulle condizioni e la manutenzione delle strade di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, Firenze-Siena e Siena-Grosseto alla quale si collega l’atto sulla messa in sicurezza e la piena fruibilità della Fi-Pi-Li a firma di consiglieri del Partito democratico e di Italia Viva.

In costanza di misure per il contenimento del contagio da Covid, l’accesso al palazzo resta contingentato.

I lavori della seduta potranno essere seguiti sul sito web istituzionale , sulla pagina facebook e sul canale youtube.

