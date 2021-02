conteggio gay. “IN POLITICA VA ISOLATA LA STUPIDITÀ”

Ferranti (Fdi): “Ottimo il ritiro della interrogazione, atto discriminatorio e volgare”

PISTOIA– QUARRATA. Sulla richiesta del Consigliere della Lega di Collesalvetti Ciacchini di “conteggiare” le coppie gay interviene il Consigliere Nazionale di Fratelli d’Italia Daniele Ferranti. “Il ritiro dell’interrogazione sottolinea come anche gli amici della Lega condannino fermamente una richiesta inconcepibile, volgare e discriminatoria. Chi è classe dirigente ha il compito di isolare la stupidità”.

Non usa giri di parole il Consigliere Nazionale di Fratelli d’Italia.

“Il tema delle unioni civili è sempre stato lasciato alla sinistra per strumentalizzare la destra. Ora basta. Dobbiamo riaffermare alcuni valori in cui crediamo fermamente. Nessuno ha il diritto di discutere i diritti degli etero o degli omosessuali. C’è una Costituzione in Italia e noi dobbiamo impegnarci affinché i principi di uguaglianza e libertà sanciti vengano rispettati.

Così come dobbiamo difendere e non discriminare l’unione civile che sancisce giustamente gli stessi diritti tra coppie omo ed etero”. [

ferranti]