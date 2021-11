contraddizioni democratiche. UN NON PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NON ELETTO, UNA DIFENSORA DELLA LEGGE CHE NON VUOLE RILEVARNE LE VIOLAZIONI

Chi ha paura muore ogni giorno

(anche a Pistoia)

QUARRATA, GRAN PASTICCIO E ANCOR PIÙ GUAIO

CHÉ IN GIUNTA HA PIÙ DI UN “LUPO PECORAIO”. . .

MA PERÒ, anche se non si dice, se qualcuno deve essere schiaffato agli arresti domiciliari sono io, perché, ribelle a qualsiasi mistificazione farisaica del perbenismo imperante politicamente corretto, non credo né al signor Claudio Curreli, che favorisce l’ingresso dei clandestini in Italia; né alla Gip Patrizia Martucci, che pretende di censurarmi perché non rispetto le «autorità costituite» di cui l’assessorA Francesca Marini è un’eminente rappresentantA; e neppure al dottor Tommaso Coletta che arriva, promette di lavorare per la «gente comune», ma si comporta né più né meno come Napoleone nel 5 Maggio del Manzoni:

Ei si nomò: due secoli,

l’un contro l’altro armato,

sommessi a lui si volsero,

come aspettando il fato;

ei fe’ silenzio, ed arbitro

s’assise in mezzo a lor.

Ma soprattutto… ei fe’ silenzio.

In nome del popolo italiano, da questo giornale attaccato da tutti, dis-ordine dei giornalisti compreso, noi descriviamo semplicemente ciò che vediamo e pertanto non possiamo essere ritenuti colpevoli di responsabilità altrui e che sono ben rilevabili da chiunque sappia, anche minimante, leggere, scrivere e fare di conto.

E.B.

[direttore@linealibera.info]