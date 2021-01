CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE, DOMANDE ENTRO IL 29 GENNAIO

Il Comune ha stanziato un fondo del valore di 300 mila euro

PRATO. C’è tempo fino alle 18 di venerdì 29 gennaio per presentare le domande per il fondo di 300 mila euro che, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid 2019, il Comune di Prato ha stanziato per il sostegno dell’attività sportiva duramente colpita dalle misure restrittive messe in atto per il contenimento della diffusione del virus, da distribuire alle società, alle associazioni sportive dilettantistiche e agli enti di promozione sportiva.

Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate utilizzando il modello allegato che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentane della ASD/SSD/Ente di promozione.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Prato – Servizio Sport esclusivamente in via telematica a mezzo mail: serviziosport@comune.prato.it o a mezzo PEC comune.prato@postacert.toscana.it.

[comune di prato]