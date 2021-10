CONTRIBUTI PER L’AFFITTO, BANDO APERTO FINO AL 4 NOVEMBRE NEI COMUNI DI VERNIO, VAIANO E CANTAGALLO PER L’INTEGRAZIONE DEI CANONI

Alla Bottega della Salute mobile aiuto per compilare la domanda

VALBISENZIO. C’è tempo fino al prossimo 4 novembre per chiedere i contributi a integrazione del canone di locazione. Resta aperto fino a tale data il bando dei Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo per l’assegnazione dei contributi destinati a titolari di contratti di locazione per l’abitazione principale, regolarmente registrati, di importo compreso tra i 3 mila e gli 11.400 euro annuali.

Il bando è destinato ai cittadini residenti nei Comuni di Vernio, Vaiano e Cantagallo. Per accedervi è necessario essere in possesso di attestazione Isee.

La domanda può essere presentata in autonomia, scaricando e compilando l apposito modulo e allegando la documentazione prevista, debitamente compilata e firmata, all’Ufficio Protocollo del proprio comune di residenza.

Per essere supportati si può prenotare un appuntamento presso gli uffici della Bottega della Salute Mobile dove si possono ricevere informazioni e assistenza attiva alla compilazione della domanda. Per l’accesso alla compilazione assistita è necessario fissare l’appuntamento chiamando i numeri 3312305331 oppure 3312305329.

La Bottega mobile, secondo un calendario stabilito, sarà a Montepiano, Usella, Vaiano, San Quirico di Vernio e Migliana. La documentazione necessaria per accedere al contributo è uguale per tutti i Comuni della Val di Bisenzio, ma il bando del Comune di Cantagallo prevede soglie di ammissione diverse da quelle di Vaiano e Vernio quindi i cittadini di Cantagallo devono fare riferimento al bando specifico.

Il contributo integrativo non può essere cumulato con altri benefici pubblici erogati da qualsiasi ente a sostegno alloggiativo per lo stesso periodo temporale

La domanda può essere consegnata presso i seguenti uffici: Comune di Cantagallo — Ufficio Protocollo, via Giuseppe Verdi 24, Luicciana; Via S. Lorenzo 14 – Usella; presso la sede della Bottega della Salute Mobile nei giorni di apertura; Comune di Vaiano — Ufficio Protocollo previo appuntamento telefonico al 0574/942420 piazza del Comune 4; Comune di Vernio, Ufficio Protocollo: piazza del Comune 20.

Maggiori informazioni con il bando scaricabile sono consultabili al link http://www.comune.vaiano.po.it/il-comune/uffici-e-servizi/organigramma/servizio-sociale-associato/contributi-per-affitto-bando

[unione comuni val di bisenzio]