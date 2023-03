CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL DISTRETTO, ECCO IL BANDO SULL’EFFICIENTAMENTO ENERGETIC

Venerdì 10 l’anticipazione dei contenuti. Ci sarà anche la possibilità di incontrare alcune startup di Prisma

PRATO. Sarà presentato venerdì 10 marzo a partire dalle 10 presso la sede Prisma di Via Galcianese 34 a Prato il bando che assegnerà 4 milioni di euro per l’efficientamento energetico degli edifici delle imprese manifatturiere del distretto tessile pratese. Il bando si rivolge ad aziende singole e finanzierà progetti compresi tra 20 e 200 mila euro. Un’opportunità per tutte le imprese del distretto, resa possibile grazie al contributo straordinario di 10 milioni di euro approvato con la Legge di Bilancio del 2022.

Interverranno il sindaco Matteo Biffoni, l’assessore alle Attività Produttive ed Innovazione Benedetta Squittieri, la presidente della Camera di Commercio di Prato e Pistoia Dalila Mazzi.

Le imprese interessate, a margine dell’incontro potranno incontrare le startup selezionate con la seconda call Prisma, che sviluppano servizi altamente innovativi per il settore tessile & moda.

Ecco di cosa si occupano:

APUANA: Supply chain, tracciabilità e sustainability strategy

STAIY: Calcolo dell’impatto ambientale a livello supply chain e strategie di riduzione

BUZZTECH: Analisi su Web e Social Media della percezione in rete della azienda su temi di impatto ambientale

FODY: Circolarità e riciclo in ambito tessile

ENCO: Creazione e lancio di Comunità Energetiche

Le startup potranno comprendere le esigenze di innovazione e sviluppo dell’impresa e valutare l’utilità delle soluzioni disponibili o da sviluppare insieme.

Per scoprire tutti i servizi offerti dalle startup https://www.prismaprato.it/it/startup-vincitrici-call-2021-2022/pagina2217.html

Per partecipare alla presentazione e, eventualmente, all’incontro con le startup, è obbligatorio registrarsi https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBSY0-z4nKgrbVWRd9aATU9XS_aeoC2iPgK71TLEYl3ay-1A/viewform

Presentazione del bando in diretta su www.facebook.com/prismaprato e su www.facebook.com/cittadiprato.

