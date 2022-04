CONTROLLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE SU ALCOL ALLA GUIDA E COPERTURA ASSICURATIVA

Controllati circa 100 veicoli anche grazie all’uso del sistema targa system. Una denuncia per guida in stato di ebbrezza, ritirata la patente a seguito di un sinistro

PRATO. Nella notte tra venerdì e sabato scorso gli agenti Polizia Municipale, nell’ambito della campagna per la sicurezza stradale 2022, hanno intensificato gli ordinari servizi organizzando punti di controllo per le verifica dell’eventuale abuso di alcol alla guida dei veicoli e della circolazione senza l’assicurazione obbligatoria, oltre che per la prevenzione delle condotte più scorrette in grado di mettere seriamente a repentaglio la sicurezza degli utenti della strada.

In campo le dotazioni utilizzate per la specifica prevenzione, ossia i precursori alcolemici, gli etilometri e lo strumento del Targa System che permette agli operatori la verifica immediata e massiva della copertura assicurativa di tutti i veicoli che percorrono la viabilità.

I controlli hanno interessato alcune delle maggiori direttrici stradali della città nella zona ovest, nord e centro città, essendo stati realizzati in via Pistoiese, in viale Galilei, nel viale Leonardo da Vinci, in via Pomeria ed in via Roncioni.

All’esito delle verifiche sono stati sequestrati un’autovettura ed una microcar entrambi per la mancata assicurazione obbligatoria, sono stati elevati 3 verbali per mancata revisione di cui uno per doppia violazione con conseguente sospensione dalla circolazione stradale; un verbale per omesso uso delle cinture di sicurezza a bambini ed un verbale per circolazione alla guida di monopattino trasportando un passeggero.

Circa 100 i conducenti che sono stati sottoposti ad accertamento con precursore etilometrico i quali sono risultati regolari, eccetto un uomo 33enne residente ad Agliana che, dopo aver provocato un incidente in via Roncioni per non aver rispettato il segnale di precedenza, è stato “pizzicato” dagli operatori con un livello di concentrazione di alcol nel sangue pari ad oltre quattro volte il limite di legge.

Gli agenti lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli hanno ritirato immediatamente la patente di guida ai fini del procedimento di revoca del titolo che è previsto dalla legge nel caso in cui l’abuso di alcol sia causa dell’incidente.

[edr —comune di prato]