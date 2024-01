convegno. “LA BIODIVERSITÀ DELL’APPENNINO: L’EVOLUZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO”

L’evento si terrà sabato 20 gennaio alle 16 in Sala Maggiore

PISTOIA. Si svolgerà nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale di Pistoia, il convegno organizzato da Wild Type Conservation and citizen science, in collaborazione con la Fondazione Uniser, dal titolo: “La biodiversità dell’Appennino: l’evoluzione del patrimonio naturalistico”. L’evento, che avrà luogo sabato 20 gennaio dalle ore 16.00 alle ore 19.00, vedrà la partecipazione di alcuni relatori del calibro del Dott. Marco Antonelli, zoologo ed esperto di grandi carnivori, che si occupa da anni di progetti di monitoraggio e conservazione di lupo e orso a livello nazionale, il Dott. Davide Palumbo, biologo e zoologo, esperto di fauna vertebrata da oltre 20 anni impegnato nella divulgazione della biodiversità appenninica, il Dott. Maurizio Antonetti, biologo, ricercatore del CREA, Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo, esperto di orchidee selvatiche, il Dott. Massimo Materassi, Fisico teorico, ricercatore del CNR Istituto Sistemi Complessi e Giacomo Radi, naturalista, fotografo e volto noto di GEO, il programma di Rai3.

A moderare l’incontro sarà Francesco Mati, consigliere Uniser.

Lara Uccini, presidente dell’associazione che organizza il dibattito, lo spiega con tre parole come rarità, stabilità e novità. “L’incontro verterà sulla evoluzione della biodiversità dell’Appennino Tosco-Emiliano, alle nuove specie presenti, sia stabili che rare, con particolare attenzione alla conservazione di alcune unicità che ho avuto il privilegio di osservare nella provincia di Pistoia, come il gatto selvatico.

Si parlerà anche di lupo, delle nuove sfide per la conservazione. Ho ritenuto opportuno e necessario, dopo aver trascorso anni ad esplorare e ammirare la ricchezza naturalistica del nostro territorio, un momento di divulgazione per contribuire a far conoscere, e dunque a proteggere, un patrimonio unico ma in costante evoluzione.

Questo dibattito è il secondo che organizzo sul tema ed è una grande occasione di confronto tra esperti riconosciuti in materia. L’auspicio è quello di sensibilizzare le istituzioni e tutte le categorie di interesse per far sì che la tutela e lo sviluppo della biodiversità nelle nostre zone sia messo in agenda come priorità. La biodiversità, come noto, è indicatore di salute del territorio, pertanto ha una ricaduta diretta su tutti noi e quindi è importante conoscere le specie che ospitiamo in modo da conservarle nella maniera più efficace. L’incontro è ovviamente aperto a tutti e mi auguro che possa essere molto partecipato”.

[luca cipriani]