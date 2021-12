Sabato 18 dicembre in Galleria Nazionale su iniziativa di Charlotte ACVP, Gioventù Nazionale – Provincia di Pistoia, Azione Studentesca Pistoia

PISTOIA. Sabato 18 Dicembre alla ore 16 in Galleria Nazionale n. 24, presso la sede di Azione Studentesca Pistoia, si svolgerà il Convegno “Viaggio nella terra di mezzo – alla ricerca dei valori perduti” per riflettere sul nostro tempo, caratterizzato dalla perdita dei valori che hanno ispirato nel profondo delle sue motivazioni la civiltà occidentale.

Fondata sui principi della morale aristotelica e del messaggio cristiano, secondo cui la vita trova la propria dignità e il proprio significato nella realizzazione di uno scopo, sulla concezione del dovere come adesione volontaria al proprio destino, per cui vale il principio “uomo, diventa ciò che sei”, la nostra civiltà vive oggi un tempo di decadenza, proprio per aver dimenticato questi fondamenti.

Non sappiamo se questa decadenza sia irreversibile: possiamo solo provare a educare l’uomo di oggi a recuperare le proprie radici, più che attraverso la proposizione di concetti, attraverso la meditazione di storie che i concetti li propongono incarnati in modelli di alto valore simbolico, come quelli dei personaggi della saga di Tolkien; confidando così di suscitare uomini capaci di affrontare lo sforzo e la fatica di corrispondere pienamente alla loro vocazione, quella di diventare (o ritornare) veramente se stessi.

Il convegno è organizzato da Charlotte ACVP, Gioventù Nazionale – Provincia di Pistoia, Azione Studentesca Pistoia, con il contributo della Fondazione Conservatorio San Giovanni. Interverranno Roberto Marchesini, Paolo Gulisano, Simonetta Bartolini; modera Edoardo Baldaccini.

Per informazioni contattare charlotteacvp@gmail.com o visita canali Facebook Instagram e YouTube degli organizzatori.

[charlotteacvp]