CONVENZIONE TRA ESTRA CLIMA E ARCI PRATO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI “CHIAVI IN MANO”

Firmato il primo contratto con il Circolo Arci Fiorenzo Favini

PRATO. Abbattere i costi in bolletta, risparmiare energia e dare una mano all’ambiente. Con questi obiettivi Estra Clima, la società del Gruppo Estra, attiva nell’efficientamento energetico, e Arci di Prato hanno sottoscritto una convenzione per impianti fotovoltaici “chiavi in mano”. Il primo circolo a firmare il contratto è stato il Circolo Fiorenzo Favini (via Po, Prato – zona Chiesanuova).

Estra Clima e Arci Prato hanno sottoscritto:

un accordo, valido due anni, per la realizzazione di impianti fotovoltaici “chiavi in mano” a servizio dei 54 Circoli presenti nella provincia di Prato, con listino prezzi bloccato per 6 mesi e rivalutazione semestrale che garantisce la stessa convenienza rispetto alle stesse condizioni di mercato;

una convenzione ad uso residenziale per utenti privati che siano soci dei Circoli presenti sul territorio di Prato (intorno ai 10mila iscritti), con uno sconto del 10% che si va a sommare all’ecobonus per il quale verrà applicato uno sconto immediato del 50% in fattura con la formula della cessione del credito.

Estra Clima si occuperà di tutto: dalla analisi di fattibilità fino alla consegna dell’impianto finito collegato alla rete elettrica nazionale. Un impianto fotovoltaico è una scelta sostenibile e rappresenta un passo avanti verso l’indipendenza energetica. La finalità principale infatti è quella del risparmio basato su una diagnosi energetica specifica per ogni Circolo.

Nell’intervento è previsto anche un sistema di monitoraggio legato all’impianto fotovoltaico che permette di tenere sotto controllo la produzione in funzione dell’autoconsumo istantaneo e della gestione della batteria di accumulo.

Ilaria Testa, Presidente Arci Prato “Dopo la pandemia la questione energetica è diventata stringente. Questa convenzione ha la capacità di guardare verso il futuro anche se le questioni quotidiane sono impellenti. E’ essenziale garantire la possibilità ai nostri circoli di rimanere aperti, ma è importante farlo in maniera sostenibile sia dal punto di vista economico che ambientale.”

Paolo Abati, Direttore Generale Estra “L’accordo dà l’opportunità di aderire anche ai soci dei Circoli e offre un’occasione di risparmio in un momento di crisi energetica che durerà molto perché i prezzi rimarranno alti.

Questo accordo è anche un presupposto per la nascita delle comunità energetiche per il ruolo che i Circoli potrebbero svolgere come punto di aggregazione degli interessi di chi può produrre e chi consuma.”

Benedetta Squittieri, Assessore al bilancio, sviluppo economico, innovazione e agenda digitale, personale “Fin dall’inizio il Comune ha ritenuto importante questa iniziativa non soltanto perché l’Arci ha un patrimonio immobiliare che ha bisogno di essere riqualificato da un punto di vista energetico, ma anche perché va nella stessa direzione verso la quale noi stiamo lavorando, cioè la carbon neutrality. L’accordo coinvolge i cittadini sia sotto il profilo della consapevolezza che nella realizzazioni di atti concreti. La lotta ai cambiamenti climatici è fatta di azioni sul territorio.”

Presenti alla conferenza stampa anche;

il Direttore Generale di Estra Clima, Andrea Ginosa,

il Vicepresidente dell’Arci di Prato, Massimo Chiarugi

il Presidente del Circolo Orsetti, Edoardo Carli.

