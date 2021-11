COPPA DEL MONDO DEL PANETTONE, QUARRATINO ANCHE IL VIDEO VINCITORE NELLA CATEGORIA “CIOCCOLATO”

Lo ha realizzato la Atom Production. Beatrice Volta (Come una volta): “Credo che Quarrata possa essere doppiamente orgogliosa dei risultati ottenuti a Zurigo”

QUARRATA. [a.b.] Il video “Come una volta” vincitore insieme a Beatrice Volta della categoria “Cioccolato” della Coppa del Mondo del Panettone è anche esso stato realizzato da una azienda quarratina, la Atom Production, una società di produzione video-cinematografica e pubblicitaria presieduta da Alessandro Pretelli. “Una azienda che dà lavoro ad altri quarratini”.

“È stata davvero una bellissima esperienza – ha commentato Beatrice Volta — Credo che Quarrata possa essere doppiamente orgogliosa dei risultati ottenuti a Zurigo. Non nascondo che per me sia stato davvero emozionante sabato e poi ieri salire su quel palco. Il merito del video è della Atom production a cui mi sono rivolta con fiducia. Io piango ogni volta che lo vedo!”.

Volta, classificatasi al quarto posto nella categoria “Panettoni al cioccolato” si è complimentata personalmente con Massimiliano Lunardi che ha conquistato la “medaglia di bronzo” nella categoria “Panettone tradizionale” della Coppa del Mondo del Panettone.

“Da noi – aggiunge Alessandro Pretelli — negli anni sono passati tecnici e filmaker che ora lavorano anche ad alti livelli. Non per fare pubblicità ma qui facciamo video che vanno in tutto il mondo, da Hitachi Rail e altre multinazionali a realtà di medie dimensioni tipo la Banca Alta Toscana (nostro il video di ricostruzione storica del 110esimo compleanno e molti degli spot televisivi), a piccole eccellenze come quella di Beatrice..e quasi nessuno lo sa…”.