cordate & inciuci. CIOTTOLI: «BOTTARGA DI DIO CHE TOGLI I PECCATI DAL MONDO, IO DICO IL FALSO, RIDO E SON GIOCONDO»

Vita e opere dell’assessore Agnellone. Ciottoli & Chiovoloni: a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si picchia come diceva il Divo Giulio…



AGLIANA. Nel Febbraio 2015, dopo che il sindaco Mangoni decise per la nomina di comandante dei vigili di Agliana in favore di Lara Turelli, ci fu un microsisma all’interno del palazzo di Piazza Resistenza.

La candidata in pectore era infatti ritenuta la vicecomandante Sonia Caramelli, che però non venne scelta con il decreto di nomina, riconoscendo il titolo all’Ispettore Turelli, in precedenza – e per decisione unilaterale illecita del mai-comandante Nesti – privata in maniera usurpante del ruolo di vice comandante per 12 anni circa.

Nesti, il comandante fin troppo caro e coccolato dalla procura di Pistoia, da Claudio Curreli a Luca Gaspari (salvo se altri), aveva ritenuto, in tutta la sua scienza giuridica illuminata “a carburo di discrezione”, che siccome la Turelli era in maternità, la Caramelli (più affine a lui anche per fede politica) dovesse per forza superarla in anzianità.

E meno male che le sinistre conoscono bene i diritti dei lavoratori e le norme a tutela delle donne in gravidanza e maternità, come Nesti seppe brillantemente dimostrare in tal caso.



L’atto arbitrario del mai-comandante, col declassamento e taglio di anzianità ai danni della Turelli e a favore della Caramelli-Pavona, si dimostrò un vero e proprio abuso.

E la nomina decisa da Giacomo Mangoni risultò pienamente corretta: la Turelli aveva, infatti, un “semestre” di anzianità (dovuto al periodo di maternità) che il Nesti non aveva voluto riconoscerle e che anche il commissario politico Rino Fragai, ignorò bellamente, insistendo anche sotto giuramento in aula, lo scorso luglio, con delle scandalose reticenze davanti alla giudice Bizzarri.