CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI MASSIMO CARLESI. IL SINDACO: “MANCHERANNO IL SUO SORRISO E IL SUO IMPEGNO PER LA CITTÀ”

Domani 8 marzo al camera ardente in Palazzo Comunale dove alle ore 15 si terrà la commemorazione. I funerali giovedì alle 15.

PRATO. Un altro grave lutto colpisce l Amministrazione comunale: è morto questa mattina nella sua casa Massimo Carlesi, 67 anni, già assessore , consigliere comunale e presidente della Commissione consiliare 4 Urbanistica e Ambiente fino al 2020, quando si dimise per motivi di salute.

Carlesi lascia un grande vuoto nella vita politica e civile della città, distinguendosi per impegno, passione e dedizione. Lunghissimo il suo curriculum di uomo impegnato nelle istituzioni: è stato presidente della Circoscrizione Sud dal 1995 al 1999, poi consigliere comunale del Partito dei Democratici di Sinistra da giugno 1999 a maggio 2001, assessore alla Mobilità,Personale e Polizia municipale da maggio 2001 ad ottobre 2005 e poi consigliere comunale del Partito Democratico da giugno 2009 fino al 2020.

Proprio come assessore alla Mobilità promosse in prima persona l’adozione a Prato delle linee di bus ad alta velocità Lam, una vera rivoluzione nel trasporto pubblico locale che ancora oggi serve la città. Fu uno dei primi infatti ad intuire l’esigenza di sperimentare un nuovo modo di muoversi, meno inquinante ma funzionale alle esigenze del lavoro e dell’economia e poi avanzò anche la prima ipotesi di progetto della linea tranviaria dal viale Piave a Prato fino a Firenze.

Impegno politico, ma anche civile: è stato anche presidente del Tavolo per la Pace, della Confraternita di Grignano della Misericordia di Prato dal 1990 al 1995, vicepresidente del Consiglio pastorale della Diocesi di Prato dal 1991 al 1995, direttore della Caritas diocesana, presidente dell’Associazione Immagina Prato, consigliere dell’Associazione Pro Pace in Terrasanta, consigliere della Società Pratese di Storia Patria, socio di Azione Cattolica Italiana, Misericordia di Prato, Donatori di sangue Frates, Legambiente, Arci, e Concerto Cittadino Chiti.

Profondamente commosso per la scomparsa di Carlesi il sindaco Matteo Biffoni: “Massimo è stato uomo delle istituzioni, sempre impegnato per il bene comune sia nella sua attività amministrativa che nel suo lungo impegno politico e civile. Aveva un sorriso e una parola per tutti, la sua passione per la comunità è sempre stata forte. A Massimo mi legano il percorso in consiglio comunale e tante battaglie comuni”.

Alla moglie Manuela e alle figlie Irene e Lidia va il cordoglio e l’abbraccio di tutta l’amministrazione comunale.

Camera ardente. Massimo Carlesi sarà esposto alle cappelle della Misericordia da oggi pomeriggio. Domani, mercoledì 8 marzo, sarà allestita la Camera ardente in palazzo comunale e alle ore 15 si terrà la commemorazione funebre.

Giovedì 9 marzo dalla mattina la salma sarà esposta nella parrocchia di San Pietro in Grignano dove alle ore 15 saranno celebrati i funerali.

[edr — comune di prato]