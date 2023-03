cori ispirati e silenzi dorati. FATTA DENUNCIA, VIENE ABBATTUTA LA PIANTA PERICOLANTE SU VIA PROVINCIALE (DOPO 10 MESI)

Il Sindaco Benesperi ha tardivamente scongiurato, con lungo rinvio, un possibile schianto di un albero marcio e pericolante che abbiamo denunciato su queste pagine a seguito delle segnalazioni di pericolo di un cittadino residente

AGLIANA. Chi scrive, ha ben chiaro il ricordo del ramo di platano che uccise un bambina innocente che si trovava a passeggiare con la zia in una sciagurata mattina di 8 anni fa, nel parco delle Cascine, ma non sembra che questa disgrazia l’avessero ben chiara la Ornella Pellegrineschi, l’Assessore Ciottoli e il Sindaco Benesperi: infatti dalla prima lettera di denuncia sono passati quasi 10 mesi per decidere se abbattere o no il vecchio ontano afflitto da un’avanzata marcescenza che ne aveva pregiudicata la stabilità.

Su questo schermo è stata pubblicata la prima notizia della denuncia di un residente della via Salcetana nell’agosto scorso, e la potete rivedere comodamente quì (anche se l’Avvocata Lucarelli, non sopporta i link ipertestuali e se ne duole in giudizio!).

La dirigente del servizio Ornella Pellegrineschi, non fece menzione alcuna di detta pianta percolante, anche se c’era una segnalazione Pec al Comune del Giugno 2022: un modo per evitare il rilancio di una imbarazzante notizia o una cospirazione in danno dell’Amministrazione consociativizzata al Pd? Chissà chi lo sa!

Stamane il sig. Giovanni La Mura ha provveduto a fare l’abbattimento, disposto da una ordinanza sindacale. Lo stesso ci ha spiegato che il ramo e l’intera pianta era molto pericolosa: il Sindaco ha disposto l’ordinanza ponendone il taglio in carico alla proprietà del terreno, un signore non residente in Agliana.

C’è da chiedersi, ma se il giornale non avesse fatto il lancio della notizia – ignorata dall’Assessore Ciottoli, la stampa strutturata, l’Anas e la dirigente Pellegrineschi che relazionava alla Commissione preposta il 4 Agosto – avremmo mai visto il provvedimento per la messa in sicurezza della viabilità provinciale e comunale?

A chi il merito di cotale messa in sicurezza?

Quindi, possiamo tutti tirare un respiro di sollievo a partire dal Sindaco, primo responsabile della sicurezza, ma anche ciarlatano calunniatore, affitto da isterie che lo accompagnano dall’adolescenza, come hanno riportato il suo Assessore Ciottoli e come risulta dai verbali raccolti dalla Polizia Giudiziaria (questa volta non era il Lgt. Panarello, ma altri: ve ne parleremo in Aprile).

Quindi che cosa vogliamo sperare di avere: la diligenza del buon pater familias?

Alessandro Romiti

alessandroromiti@linealibera.info