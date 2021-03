corno alle scale. AL CROCEVIA DI DECISIONI CHE POTREBBERO CAMBIARNE IL PROFILO

Cai Emilia Romagna e Salviamo il Corno alle Scale organizzano per martedì 30 marzo alle ore 21 in diretta Facebook la presentazione del ricerca Turismo, sostenibilità e sviluppo territoriale nel Parco regionale del Corno alle Scale

APPENNINO TOSCO-EMILIANO. Cai Emilia Romagna e Salviamo il Corno alle Scale organizzano per martedì 30 marzo alle ore 21 in diretta Facebook la presentazione del ricerca Turismo, sostenibilità e sviluppo territoriale nel Parco regionale del Corno alle Scale.

Montagna per eccellenza dei bolognesi, ma facilmente raggiungibile anche dal versante toscano dell’Appennino, si trova oggi al crocevia di importanti decisioni che potrebbero modificarne il profilo della zona per i prossimi decenni e, proprio per questo, al centro di discussioni e polemiche sulla via da seguire per rilanciare il territorio.

Enti e amministrazioni locali puntano su investimenti e progetti, nuovi o di ammodernamento, degli impianti sciistici, ormai obsoleti, quali: la nuova seggiovia quadriposto, la sostituzione dello skilift del Cupolino e il collegamento a fune con la Doganaccia.

Progetti e idee fortemente osteggiati da varie associazioni ambientaliste e non perché ritenuti troppo impattanti su un territorio per altro soggetto sempre meno precipitazioni nevose, cui contrappongono una diversa visione che punta alla valorizzazione del turismo dolce, lento e a basso consumo di territorio da sviluppare attorno a itinerari escursionistici, culturali ed eno-gastronomici sul modello della Via degli Dei tra Bologna e Firenze.

Di questo ed altro ne parleranno i relatori:

Vinicio Ruggeri past president Sez. M. Fantin e Gr Emilia-Romagna

Paolo Figini Cast – Centro Studi Avanzati sul Turismo, Università di Bologna, Campus di Rimini

La pagina Facebook per partecipare all’evento: https://fb.me/e/2uzXgINjx

Marco Ferrari

[marcoferrari@linealibera.info]

Rimani aggiornato con le notizie della Montagna Pistoiese: