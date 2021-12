CORO GOSPEL INTERNAZIONALE DI PISTOIA,  ALTRI DUE CONCERTI PER AUGURARE BUONE FESTE

Oggi al “Bolognini” e in Cattedrale

PISTOIA. Oggi sabato 18 dicembre, il Coro Gospel Internazionale di Pistoia terrà due esibizioni: dalle ore 17 al Piccolo Teatro Mauro Bolognini nel corso degli auguri alla città del sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, e dalle 21 nella Cattedrale di San Zeno (“Christmas Gospel at the Cathedral”).

“Siamo onorati dell’invito ricevuto dal sindaco e per la concessione della Cattedrale da parte di Sua Eccellenza il Vescovo – afferma il direttore del Coro, il medico nigeriano ormai pistoiese d’adozione Augustine Iroatulam –. Prepareremo esibizioni gioiose per augurare buon Natale e felice Anno Nuovo alla città e alla provincia di Pistoia. C’è bisogno di tornare a vivere la vita in serenità e letizia”.

Il Coro è reduce dal successo del corso per “cantanti arrugginiti” dalla pandemia. Per la considerevole presenza, gli organizzatori furono costretti a reperire una sede più capiente. Ora molti dei partecipanti fanno parte del Coro: una splendida aggregazione.

“Siamo contenti di come cantanti e coristi, fermatisi durante l’emergenza sanitaria, abbiano risposto con entusiasmo al nostro corso di vocalizzi – sostiene Iroatulam –. Il corso, gratuito e aperto a tutti, è stato partecipato. Le prossime esibizioni saranno accompagnate dai tocchi magici alla tastiera di Valentina Bartoli, una giovane organista e pianista jazz che ormai fa parte della nostra formazione. Valentina ha suonato su importanti palchi. Roberto Laurano sarà alla chitarra, mentre la batteria sarà affidata a Raffaele Marseglia e la chitarra acustica ad Antonio Giomi”.

Da parte sua, Valentina Bartoli ha confermato “sono molto felice di far parte del Coro Gospel Internazionale di Pistoia”.

Tra i nuovi coristi, invece, Chiara Pietrarelli, Claudia Balli, Gianna Del Pistoia, Sabrina Paoletti, Patrizia Barghini, Lorella Bitini, Serenella Bucci, Lorella Gelli, Luisa Vivarelli e Chiara Pietrarelli, Claudia Balli, Gianna Del Pistoia, Sabrina Paoletti, Patrizia Barghini, Lorella Bitini, Serenella Bucci, Lorella Gelli, Luisa Vivarelli.

Ingresso ai concerti col green pass.

