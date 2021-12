CORO GOSPEL INTERNAZIONALE, TRE CONCERTI PER LE FESTIVITÀ

Al “Puccini Gatteschi”, Teatro Bolognini e in Cattedrale. Primo appuntamento domenica 12 dicembre

PISTOIA. Splendide notizie per il Coro Gospel Internazionale di Pistoia e quindi per la stessa città. Per festeggiare il prossimo Natale, il Coro si esibirà tre volte in due date.

Domenica prossima, 12 dicembre, dalle ore 18 al Mercatino di Natale, al Polo culturale Puccini Gatteschi in vicolo del Malconsiglio, ecco lo spettacolo “Christmas Gospel Melodies”. Il sabato successivo, 18 dicembre, saranno due le esibizioni: dalle 17 al Piccolo Teatro Mauro Bolognini nel corso degli auguri alla città del sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, e dalle 21 nella Cattedrale di San Zeno in “Christmas Gospel at the Cathedral”.

“Siamo onorati dell’invito ricevuto dal sindaco e per la concessione della Cattedrale da parte di Sua Eccellenza il Vescovo – afferma il direttore del Coro, il medico nigeriano ormai pistoiese d’adozione Augustine Iroatulam –. Prepareremo esibizioni gioiose per augurare buon Natale e felice Anno Nuovo alla città e alla provincia di Pistoia. C’è bisogno di tornare a vivere la vita in serenità e letizia”.

Il Coro è reduce dal successo del corso per “cantanti arrugginiti” dalla pandemia. Per la considerevole presenza, gli organizzatori furono costretti a reperire una sede più capiente. Ora molti dei partecipanti fanno parte del Coro: una splendida aggregazione.

“Siamo contenti di come cantanti e coristi, fermatisi durante l’emergenza sanitaria, abbiano risposto con entusiasmo al nostro corso di vocalizzi – sostiene Iroatulam –. Il corso, gratuito e aperto a tutti, è stato partecipato. Le prossime esibizioni saranno accompagnate dai tocchi magici alla tastiera di Valentina Bartoli, una giovane organista e pianista jazz che ormai fa parte della nostra formazione. Valentina ha suonato su importanti palchi. Roberto Laurano sarà alla chitarra, mentre la batteria sarà affidata a Raffaele Marseglia e la chitarra acustica ad Antonio Giomi”.

Da parte sua, Valentina Bartoli ha confermato “sono molto felice di far parte del Coro Gospel Internazionale di Pistoia”. Tra i nuovi coristi, invece, Chiara Pietrarelli, Claudia Balli, Gianna Del Pistoia, Sabrina Paoletti, Patrizia Barghini, Lorella Bitini, Serenella Bucci, Lorella Gelli, Luisa Vivarelli e Gherardo Gherardini.

Ingresso ai concerti col green pass.

[coro gospel internazionale di pistoia]