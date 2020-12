coronavirus. A PISTOIA DIECI NUOVI CONTAGI POSITIVI E NESSUN DECESSO

All’ospedale San Jacopo risultano ricoverate ancora 53 persone di cui 12 in terapia intensiva. In provincia di Prato 20 nuovi casi

PISTOIA. [a.b.] Nella odierna giornata sono stati dieci i nuovi contagi positivi registrati sul territorio della Provincia di Pistoia. Secondo i dati della Asl Toscana Centro i nuovi casi sono i seguenti:

Monsummano Terme 2

Pescia 1

Pistoia 7

All’ospedale San Jacopo risultano invece ancora ricoverate 53 persone di cui 12 in terapia intensiva.

“Si conferma, localmente, un quadro in miglioramento – ha dichiarato il presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo – ma consiglio di non perdere di vista il fatto che oggi, dopo giorni e giorni di contrazione, i casi positivi crescono in valore assoluto in tutte le regioni. Speriamo che si tratti di una oscillazione episodica ma di questo avremo contezza solo nei prossimi giorni. Mentre il nuovo anno si avvicina, non abbassare la guardia rimane la parola d’ordine”.

In provincia di Prato ci sono stati invece 20 nuovi casi e precisamente:

Montemurlo 3

Poggio a Caiano 1

Prato 14

Vaiano 2.

In Toscana complessivamente ci sono stati 460 nuovi casi corrispondente ad uno 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. e 23 decessi