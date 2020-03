coronavirus. A QUARRATA LA SECONDA VITTIMA PISTOIESE. IL FIGLIO: HA LOTTATO COME UN LEONE

QUARRATA. Da Torino ieri sera con un post su facebook il figlio Alessio ne ha dato la triste notizia: alle 22,20 per suo padre, Riccardo, “dopo avere lottato come un leone per una settimana in terapia intensiva” non c’è stato nulla da fare.

La seconda vittima del Covid-19 in provincia di Pistoia era uno stretto amico del Baldi della Ferruccia. Una settimana fa lo stesso Alessio sui social aveva risposto alle accuse nei suoi confronti rispondendo a quanti lo accusavano di avere portato dal Piemonte l’infezione per essere poi ritornato a casa in tutta tranquillità, cosa non veritiera. Alessio infatti non mette piede alla Ferruccia dal novembre scorso.

È stato allora – l’8 marzo scorso – che ha parlato di quanto avvenuto ai suoi genitori, entrambi colpiti dal “famigerato Coronavirus”.

“Non è in fin di vita – scriveva – ha la febbre alta, ma con questo non è detto che è moribondo”. In una settimana il quadro generale si è aggravato fino alla morte avvenuta ieri sera.

“Cari amici, purtroppo non avrei mai voluto scrivere questo post ma mi spiace comunicare che oggi 15 marzo alle 22.20 il babbo ci ha lasciato”. Inizia così il suo triste post

“Lo ringrazio – continua — per tutto quello che mi ha insegnato nella vita, riuscendo a farmi essere quello che sono..”

Già la scorsa settimana Alessio avrebbe voluto tornare a casa. Non lo ha fatto perché non poteva.

“Il mio più grande rammarico è quello di non potergli dare l’ultimo saluto, visto che venire da Torino in treno da solo adesso è un rischio, poichè i servizi di assistenza disabili lavorano a regime ridotto e capire quali treni ci sono e quali vengono soppressi è un rebus”.

“Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini in questo momento e spero di poter rendere un giorno al babbo il tributo che si merita..”.