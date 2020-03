coronavirus. FP CGIL TOSCANA E CISL-UIL CHIEDONO TUTELE PER IL PERSONALE SANITARIO

FIRENZE. Le Segreterie di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL Toscana chiedono con forza a tutti i livelli nazionali, regionali e locali di reperire con urgenza mascherine e altri Dpi — Dispositivi di Protezione Individuale — per tutti gli operatori sanitari che lavorano in costante esposizione al rischio coronavirus.

I lavoratori hanno diritto per la propria salvaguardia e per quella delle proprie famiglie e il sistema di tutele lo richiede per l’intera collettività

Inoltre, le Segreterie FP CGIL, CISL FP e UIL FPL Toscana chiedono alle direzioni Aziendali e alla Regione Toscana una applicazione delle norme flessibile e contestualizzata alla emergenza coronavirus in evoluzione in Toscana.

Con il Decreto Legge n.14 del 9 marzo 2020, gli operatori venuti a contatto con un soggetto risultato positivo al Covid-19 sospenderanno l’attività lavorativa solo in caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo del tampone.

Si tratta di una norma drastica, prevista per sostenere la gravissima situazione di emergenza sanitaria di alcune Regioni, ma questa, per fortuna, non è al momento la situazione in Toscana.

Le Organizzazioni Sindacali ritengono pertanto ingiustificato adottare misure drastiche come il blocco indiscriminato delle ferie per tutti i profili professionali o il richiamo del personale sanitario dalla quarantena o dalla malattia.

Tutte queste misure potrebbero ritorcersi contro il Sistema Sanitario stesso.

[cgil toscana]