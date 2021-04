coronavirus. IN AUMENTO I POSITIVI NONOSTANTE LA ZONA ROSSA

Dai primi dati odierni si registrano in provincia di Pistoia 166 nuovi casi positivi

PISTOIA. [a.b.] I primi dati sul contagio da Covid-19 in Toscana resi noti per oggi venerdì 2 aprile vedono ancora una volta una impennata di contagi. Sono infatti 1640 i casi registrati sulle 11.292 prime diagnosi (con tampone antigenico e/o molecolari escludendo i tamponi di controllo) con un tasso di positivi del 14,5 per cento.

In Regione l’indice settimanale su 100.000 abitanti sale a 267. Stasera sarà decretato il prolungamento della zona rossa per tutta la Toscana.

In provincia di Pistoia nonostante la prolungata zona rossa si sono registrati 166 nuovi casi di positività di cui 82 in Valdinievole. Permane quindi il peggioramento nel dato aggregati per tutta la provincia di Pistoia.

Questi in dettaglio i numeri odierni:

Pistoia 32, Monsummano 20, Quarrata 18, Pescia 15, Montecatini 11, Montale 9, San Marcello 9, Agliana 8, Pieve a Nievole 8, Buggiano 8, Serravalle 7, Uzzano 5, Massa e Cozzile 4, Larciano 4, Ponte Buggianese 3, Lamporecchio 3, Chiesina Uzzanese 1, Marliana 1.

Nessun caso a Sambuca Pistoiese e Abetone Cutigliano.