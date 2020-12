coronavirus. IN PROVINCIA DI PISTOIA 51 NUOVI CASI E 3 DECESSI

PISTOIA – PRATO. Sono 293 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro.

Oggi risultano 11 decessi (6 in provincia di Firenze, 3 in provincia di Pistoia e 2 in provincia di Pisa).

Di seguito il dettaglio dei nuovi casi in provincia di Pistoia e di Prato.

51 casi in provincia di Pistoia

Agliana 1

Buggiano 2

Larciano 2

Massa e Cozzile 1

Monsummano Terme 12

Montale 1

Montecatini Terme 3

Pescia 2

Pieve a Nievole 1

Pistoia 16

Ponte Buggianese 2

Quarrata 1

Sambuca Pistoiese 2

San Marcello Piteglio 2

Serravalle Pistoiese 2

Uzzano 1

58 casi in provincia di Prato

Cantagallo 3

Carmignano 1

Montemurlo 4

Poggio a Caiano 3

Prato 45

Vaiano 2