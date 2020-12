coronavirus. IN PROVINCIA DI PISTOIA 51 NUOVI CASI POSITIVI

Attualmente all’ospedale San Jacopo risultano ricoverate 89 persone di cui 22 in terapia intensiva

PISTOIA. [a.b.] Sono 208 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro. Risultano 11 decessi (6 in provincia di Firenze, 4 in provincia di Prato e 1 in provincia di Pisa) di cui alcuni non risultano avvenuti nelle ultime 24 ore.

In provincia di Pistoia i nuovi casi positivi registrati sono stati 51 così suddivisi: Agliana 4, Marliana 1, Montale 9, Monsummano 1, Pescia 5, Pistoia 17, Ponte Buggianese 2, Quarrata 8, Sambuca pistoiese 2, Serravalle pistoiese 2.

La curva dei contagi sembrerebbe quindi essersi assestata su numeri “modesti”. Così il presidente della provincia Luca Marmo: “Sono cinquantuno, esattamente come ieri, i nuovi contagi positivi in Provincia di Pistoia. Ottantanove le persone ricoverate al San Iacopo di cui ventidue in terapia intensiva. Nessun nuovo positivo nel Comune di San Marcello Piteglio.

I dati sono incoraggianti ma come sempre è necessaria la massima prudenza”.