coronavirus. IN SALITA I CASI POSITIVI SIA A PISTOIA CHE A PRATO: 46 CONTAGIATI

PISTOIA — PRATO. Rispetto ad ieri nelle ultime 24 ore la provincia di Pistoia registra un incremento di tamponi positivi e di ricoverati all’ospedale San Jacopo. Ci sono stati infatti nove nuovi ingressi all’ospedale. Altri 9 tamponi sono in corso di valutazione mentre ci sono state 13 dimissioni. Complessivamente sono stati 27 i nuovi contagiati accertati in provincia in base ai dati delle ore 18 di oggi resi noti dalla azienda Asl toscana Centro. Numeri ben diversi da quelli delle ore 12 pubblicati nel pomeriggio dalla Regione Toscana.

Dei 27 nuovi tamponi positivi accertati in provincia di Pistoia 4 sono quelli registrati in Valdinievole: 1 a Ponte Buggianese, 1 a Montecatini, 1 a Pieve a Nievole e 1 a Chiesina Uzzanese. “I dati di oggi – ha scritto il sindaco di Ponte Buggianese Nicola Tesi – segnano un leggero miglioramento della situazione in Valdinievole con la percentuale totale sull’area che si attesta al 21,10 per cento dei casi. Il totale dei casi in Provincia è al momento 417. Inoltre ci sono stati in provincia di Pistoia altri 2 casi positivi a San Marcello Piteglio, 1 a Montale, 2 a Quarrata, 1 a Serravalle Pistoiese e 17 a Pistoia.

I morti in provincia di Pistoia sono stati 4. In Provincia di Prato i casi positivi sono stati invece 19 (di cui 5 a Montemurlo, 1 a Vaiano e gli altri 13 a Prato) ma solo 8 sono stati ricoverati in Ospedale.

All’ospedale di San Marcello i pazienti ricoverati sono quattordici. A livello di Asl Toscana Centro i nuovi casi positivi sono stati 133 (con 82 casi in provincia di Firenze di cui 5 nella zona Empolese) oltre a 1 caso fuori provincia (ad Arezzo) e 3 casi fuori Regione (a Bologna, Caserta e Rieti).

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]