coronavirus. NEL PISTOIESE OGGI 27 CONTAGIATI, 15 IN PIÙ RISPETTO AD IERI

PISTOIA. A livello provinciale ci sono stati nelle ultime 24 ore in base ai dati forniti dall’Asl Toscana Centro altri 27 casi positivi (15 in più rispetto al dato di ieri) di cui più della metà (14 per la precisione) in Valdinievole.

L’aggiornamento (riferito ai dati raccolti entro le 18 di oggi) è ben diverso dai dati del primo pomeriggio forniti dalla Regione alla Protezione Civile. Alle 12 erano 3 i casi positivi. I numeri al momento non calano.

I nuovi contagiati di oggi nell’area pistoiese sono: 3 a Buggiano, 1 a Marliana, 1 a Montecatini Terme, 8 a Pescia, 1 a Pieve a Nievole , 3 a Quarrata, 1 a San Marcello Piteglio e ben 9 casi a Pistoia.

“La situazione della Valdinievole – ha detto il sindaco di Ponte Buggianese Nicola Tesi – peggiora. Siamo pressoché al 25% dei casi rispetto al 21,50 di una settimana fa. Il dato provinciale medio è di 1 caso ogni 528,88 abitanti, in valdinievole siamo ad 1 caso ogni 872,05 abitanti mentre nell’area Pistoiese siamo ad 1 caso ogni 399,50 abitanti e nel quadrante montano siamo ad 1 caso ogni 701,24 abitanti.

A livello di territori dell’Ausl Toscana Centro i contagiati sono stati complessivamente 100. Nelle ultime 24 ore risultano 8 decessi (6 nella provincia di Firenze, di cui 1 nella zona empolese, 1 nella provincia di Prato, 1 nella provincia di Pistoia). In provincia di Prato ci sono stati invece 3 casi positivi di cui 1 a Montemurlo e 2 a Prato.

Nonostante i 27 casi positivi di Pistoia per la prima volta dall’inizio della crisi all’Ospedale San Jacopo non si è registrato nella odierna giornata nessun ricovero a fronte di un caso di dimissioni. Restano quindi 65 i ricoverati di cui 16 in terapia intensiva.

“Nel nostro Comune – ha detto il sindaco di San Marcello Piteglio Luca Marmo – la situazione è stabile e non ci sono casi nuovi rispetto a quelli conosciuti. I dati sulle persone positive afferiscono al database della Asl in modo disallineato rispetto a come li comunico io, giorno dopo giorno. Si sappia che il comunicato Asl appena uscito segnala due nuovi casi positivi a San Marcello Piteglio. Si tratta di due casi già comunicati nei giorni scorsi e, pertanto, il quadro non muta rispetto al comunicato di ieri sera. Per darvi un dato di sintesi, questa la nostra situazione: sono quindici le persone positive riconducibili al nostro territorio, due delle quali ricoverate al San Iacopo, le altre in isolamento domiciliare. Le quarantene attive sono sette, trenta quelle scadute. Per finire il quadro dei ricoveri ospedalieri, ai 65 pazienti del San Iacopo vanno aggiunti i 18 del Pacini di San Marcello”.

Andrea Balli

