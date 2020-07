coronavirus. NON SIAMO ANCORA FUORI DALLA EMERGENZA, A MONTEMURLO CONTAGIATA UNA DONNA DI 52 ANNI

8 nuovi casi in Toscana, nessun decesso per il sesto giorno consecutivo. Nessun nuovo contagio in provincia di Pistoia

PRATO—PISTOIA. L’aggiornamento odierno della Protezione Civile Nazionale per quanto riguarda l’andamento della epidemia in provincia di Prato segnala un nuovo caso positivo nel comune di Montemurlo.

“Si tratta – ha detto il sindaco Simone Calamai – di una donna di 52 anni. Ormai è chiaro a tutti: non siamo fuori dalla emergenza. Occorre ancora prestare attenzione evitando assemblamenti e usando la mascherina in presenza di altre persone. Sono piccoli sacrifici che dobbiamo fare per sconfiggere questo virus insidioso che per ora non ha cura”.

In Toscana ad oggi sono 10.438 i casi di positività al Coronavirus, 8 in più rispetto a ieri (6 identificati in corso di tracciamento e 2 da attività di screening). Sei dei nuovi otto casi odierni sono riconducibili a persone rientrate dall’estero.

I nuovi casi sono lo 0,08% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.944 (l’85,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 411.665, 1.529 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 363, +2,3% rispetto a ieri. Oggi, per il sesto giorno consecutivo, non si registrano nuovi decessi. Nessun contagio in provincia di Pistoia.

Andrea Balli

