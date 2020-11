coronavirus. NON SONO 58 MA 43 I MORTI DI OGGI

C’è stato un errore nella trasmissione dei file da parte della Asl Toscana Centro. Cinque i deceduti in provincia di Pistoia, uno in provincia di Prato

FIRENZE. Non sono cinquantotto ma quarantatré i deceduti toscani ammalati di Covid-19 che avrebbero dovuto figurare nel bollettino odierno che fotografa l’andamento della pandemia nella regione.

L’errore è dipeso da un problema tecnico nella trasmissione dei dati da parte della la Asl Toscana Centro che ha portato a sovrapporre i decessi ad elenchi anche di non deceduti. Così, oltre al numero, pure i comuni di residenza sono diversi da quelli comunicati nel pomeriggio. Rimane in ogni caso il numero più alto di morti registrare in ventiquattro ore dall’inizio della pandemia a febbraio.

Per due Asl non ci sono correzioni. I sedici deceduti della Nord Ovest rimangono gli stessi e ugualmente i due della Sud Est. Le morti tra i residenti nella Asl Toscana Centro scendono invece da quaranta a venticinque: una in provincia di Prato, cinque in provincia di Pistoia e diciannove nel fiorentino.

Il più giovane dei deceduti della Asl Toscana Centro ha 69 anni e il più anziano centouno.

