coronavirus. OTTO NUOVI CASI POSITIVI IN PROVINCIA DI PISTOIA

PISTOIA. [a.b.] I casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Pistoia sono stati complessivamente 8 di cui 4 ricoverati e 4 in quarantena nel proprio domicilio. Di questi uno è residente a Montecatini Terme, 1 a Serravalle Pistoiese e ben 6 a Pistoia.

Nelle ultime 24 ore in provincia di Pistoia ci sono stati anche 5 decessi. I casi positivi in Valdinievole sono il 21,54 per cento a fronte di una popolazione che rappresenta il 41,15 per cento della provincia..

“I numeri sul territorio provinciale – ha commentato il presidente della Provincia Luca Marmo nell’aggiornamento quotidiano sulla evoluzione del contagio da Covid-19 – si confermano in aumento anche se il quadro generale parrebbe orientato al miglioramento graduale”.

“I nuovi ingressi al San Jacopo nelle ultime 24 ore sono stati 5. A fronte di 7 dimissioni e 8 tamponi in corso. Il numero totale di ricoverati è pari a 92 di cui 19 in terapia intensiva. Al “Pacini” di san Marcello sono attualmente ricoverati 15 pazienti”.

Per quanto riguarda il territorio della Montagna Pistoiese “non c’è nulla da segnalare. “Ho sentito anche la Fondazione Turati che mi conferma ad oggi nessuna novità rispetto al quadro rappresentato tre giorni orsono. Come sapete – ha aggiunto Marmo – anche in Toscana il numero di contagi prodottisi oggi è di gran lunga inferiore a quello di ieri. Il dato non è significativo di una tendenza ma è un segnale incoraggiante.

E’ importantissimo non abbassare la guardia. Se le cose cominciano a migliorare bisogna insistere con i comportamenti virtuosi..”. Per quanto riguarda l’esito dei tamponi il sindaco di Agliana Luca Benesperi a fronte del sollievo per il trasferimento di ina concittadina aglianese del 1944 alla cure intermedie di San Marcello ha comunicato che c’è stato il ricovero per positività al covid-19 del più giovane della provincia di Pistoia, un ragazzo aglianese del 1997.

Nel territorio dell’Ausl Toscana Centro nelle ultime 24 ore ci sono stai complessivamente 97 muovi casi positivi di cui ben 71 in provincia di Firenze. Altri 13 casi si sono riscontriati in provincia di Prato di cui 7 ricoverati e 6 in quarantena nel proprio domicilio.