coronavirus quarrata. CON IL PROGETTO #SPESADOVE IL COMUNE VICINO ALLE IMPRESE

QUARRATA. Il Comune di Quarrata lancia il progetto #SpesaDove: da qualche giorno sul sito istituzionale dell’Ente, in home page, sarà pubblicato l’elenco – in costante aggiornamento – delle attività commerciali e delle imprese che, durante l’emergenza Coronavirus, continuano a svolgere la propria attività o in sede (per quelle per le quali è permesso) o attraverso consegne a domicilio.

Con questo servizio l’Amministrazione ha voluto offrire sia un riferimento ai cittadini che in questo momento si trovano disorientati non riuscendo a capire a quali negozi possono rivolgersi per ordinazioni o acquisti, sia un’opportunità in più ai commercianti, i quali si trovano a fronteggiare le conseguenze di una crisi, che da sanitaria si è presto trasformata in economica.

“Questo servizio – afferma il sindaco Marco Mazzanti – rappresenta un segnale di vicinanza nei confronti delle imprese del territorio. Non sarà certamente questo a risollevare le aziende dalle cospicue perdite che hanno subito a causa di questa emergenza, ma è comunque un ulteriore segno di sostegno e di attenzione che il Comune vuole manifestare nei confronti del tessuto economico cittadino.

Ovviamente non sarà l’unico. Dopo aver già prorogato alcune scadenze, tra cui Tari e Cosap, stiamo lavorando a misure concrete per alleggerire la pressione fiscale sulle imprese; in proposito abbiamo in programma a fine aprile una seduta del Consiglio comunale durante la quale approveremo una modifica del regolamento sulla Tari, necessaria per poter stabilire, attraverso una successiva delibera di giunta, una riduzione della tariffa sui rifiuti per tutte quelle attività che sono rimaste chiuse durante queste settimane in ottemperanza ai DPCM sulla riduzione del contagio da Coronavirus”.

Il progetto #SpesaDove è del tutto gratuito sia per le aziende che per i cittadini e non è soltanto un elenco di attività, ma una piattaforma di facile consultazione che propone anche una cartina interattiva e geo-referenziata, sulla quale si potranno progressivamente caricare tutte le imprese che aderiranno all’iniziativa.

Ad oggi sono già diversi i negozi che hanno risposto all’invito del Comune, ma se ne attendono molti altri nei prossimi giorni. Le attività che ancora non hanno aderito possono farlo compilando direttamente il format che si trova nella pagina https://spesadove.com/quarrata/ , indicando il nome dell’attività, la categoria merceologica proposta e i vari contatti per essere raggiunti dai clienti.

L’elenco sarà messo a disposizione anche del Centro Operativo Intercomunale (COI) che gestisce e coordina l’emergenza Covid19 e verrà costantemente aggiornato sulla base delle adesioni che via via arriveranno.

[quilici — comune di quarrata]