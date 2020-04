coronavirus — quarrata. CONTRIBUTI AFFITTO: AL VIA IL BANDO. COME FARE DOMANDA

QUARRATA. Da ieri lunedì 27 aprile sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione del contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione, quale misura straordinaria conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19.

Il bando è infatti destinato specificamente ai lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a far data dalla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica Covid-19 (Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020) per ragioni connesse ad essa.

Per partecipare occorre inoltre essere residenti nel Comune di Quarrata, nell’immobile per il quale si richiede il contributo; bisogna essere titolari di un regolare contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all’alloggio in cui si ha la residenza; è infine necessario non avere titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su un altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal comune di Quarrata, almeno che non ricorrano particolari condizioni dettagliatamente specificate nel bando (es. casi di separazione ove un coniuge non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario, titolarità pro-quota di diritti di cui però è dimostrata la non disponibilità, ecc.).

Per partecipare al bando, occorre inoltre presentare il proprio valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a Euro 28.684,36 per l’anno 2019; qualora il richiedente non avesse presentato la DSU nell’anno 2019 potrà farlo nell’anno 2020, con le modalità previste dalle disposizioni governative vigenti, indicando nella domanda il numero di protocollo della pratica presentata e autocertificando che il proprio valore Ise non è superiore a Euro 28.684,36.

Altro requisito per la partecipazione è aver subito una diminuzione del reddito del nucleo familiare in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, rispetto alle corrispondenti mensilità dell’anno 2019. Infine è necessario non essere assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Il bando è pubblicato dal 27 aprile al 18 maggio 2020, termine ultimo per la presentazione della domanda, che dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:

– consegnata a mano all’’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Quarrata, Via Vittorio Veneto, 2 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00 (per la ricevuta, è necessario presentarsi con i documenti in duplice copia)

– spedita a mezzo posta tramite raccomandata A/R che dovrà pervenire entro il termine di scadenza del bando ( 18/05/2020) tenendo presente che non farà fede la data riportata dall’Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Quarrata, Via Vittorio Veneto, 2 con indicazione sulla busta della dicitura “Contiene domanda per l’assegnazione di contributi a sostegno del canone di locazione conseguente all’emergenza Covid-19”;

– inviata a mezzo Pec all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.quarrata@postacert.toscana.it;

– presentata tramite procedura online (previa autenticazione con CNS o con SPID);

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali tel.0573/771441 e all’Ufficio Relazioni con il Pubblico tel 0573/771220 Email: servizi.sociali@comune.quarrata.pistoia.it

[comune di quarrata]