coronavirus. TRA PISTOIA E PRATO 92 NUOVI CASI POSITIVI NELLE ULTIME 24 ORE

C’è stato anche un nuovo decesso in provincia di Pistoia

PISTOIA —PRATO. [a.b.] Nelle ultime 24 ore nei territori della Asl Toscana Centro sono stati 242 i nuovi casi positivi.

Due invece i decessi: 1 in provincia di Firenze e 1 in provincia di Pistoia. In provincia di Prato sono stati riscontrati 50 nuovi casi così distribuiti:

Cantagallo 1

Carmignano 1

Montemurlo 5

Poggio a Caiano 1

Prato 42

In provincia di Pistoia invece i casi positivi accertati sono stati complessivamente 42:

Agliana 7

Chiesina Uzzanese 1

Larciano 1

Massa e Cozzile 1

Monsummano Terme 3

Montale 1

Montecatini Terme 1

Pescia 1

Pieve a Nievole 2

Pistoia 10

Ponte Buggianese 1

Quarrata 5

Sambuca Pistoiese 5

San Marcello Piteglio 3