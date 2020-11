coronavirus. TRA PISTOIA E PRATO OGGI 537 NUOVI CASI POSITIVI AL TAMPONE

Ecco nel dettaglio i dati comune per comune. Criticità nelle strutture ospedaliere per l’aumento dei ricoveri e la richiesta di posti in terapia intensiva

PISTOIA—PRATO. [a.b.] Sono stati 262 i nuovi casi positivi riscontrati in provincia di Pistoia nelle ultime 24 ore. In tutta l’area dell’Ausl Toscana Centro i tamponi positivi sono stati complessivamente 1509. Dati che non tendono a diminuire e a cui si aggiungono ben 22 decessi tra le province di Firenze, Prato (2), Pistoia (6), Empoli e Pisa.

Questi in dettaglio i positivi di oggi in provincia di Pistoia:

Abetone Cutigliano 1

Agliana 21

Buggiano 9

Chiesina Uzzanese 2

Lamporecchio 4

Larciano 3

Massa e Cozzile 3

Montale 19

Monsummano 25

Montecatini Terme 14

Pescia 16

Pieve a Nievole 6

Pistoia 76

Ponte Buggianese 9

Quarrata 34

San Marcello Piteglio 5

Serravalle pistoiese 5

Uzzano 8

Ci sarebbero forti criticità all’Ospedale San Jacopo di Pistoia. “La quantità delle persone che hanno bisogno del ricovero e purtroppo della terapia intensiva sta rapidamente incrementando – scrive il presidente della Provincia Luca Marmo – E’ fisiologico con i contagi che si propagano in numero importante che una percentuale pur piccola di essi determini forti pressioni sul sistema sanitario”.

In provincia di Prato ci sono stati invece 275 nuovi casi positivi così distribuiti:

Cantagallo 2

Carmignano 13

Montemurlo 26

Poggio a Caiano 3

Prato 215

Vaiano 11

Vernio 5