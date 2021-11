CORSI GRATUITI DI DANZA, ARTE E TEATRO CONTRO LA POVERTÀ EDUCATIVA

La proposta del Centro Giovani per Larciano e Lamporecchio

LARCIANO — LAMPORECCHIO. Danza, disegno, murales, teatro: attività gratuite di relazione e condivisione dedicate ai giovani, per re[1]imparare la grammatica dello stare insieme.

Nell’ambito dell’hub educativo di Lamporecchio, nel mese di novembre inizieranno le attività del Centro Giovani “Insieme per fare comunità” promosso dalla Comunità Solidale Lamporecchio nell’ambito del progetto H.E.R.O.

“H.E.R.O. – Hubs Educativi per la Resilienza e le Opportunità” è un progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e sostenuto da Con i Bambini e Fondazione Caript.

“Il tempo pandemico che abbiamo trascorso ha prodotto un profondo cambiamento dei bisogni del territorio, In questi mesi sisono manifestate nuove fragilità dovute soprattutto alle difficoltà relazionali che la pandemia ha generato” afferma Ivo Torrigiani, rappresentante della Comunità Solidale Lamporecchio. “In questa prospettiva abbiamo ritenuto utile dar vita ad un Centro Giovani capace di offrire ai ragazzi e ai giovani del territorio di Larciano e Lamporecchio l’opportunità di stare di nuovo insieme e condividere esperienze di arricchimento personale e culturale.”

L’offerta formativa prevede corsi biennali di danza, arte e teatro che termineranno a giugno 2023.

Corsi di danza – Larciano

Classica, contemporanea, hip hop, gioco-danza

Sala Progresso – Via Marconi, 14

INFO e iscrizioni: 347 6532035

Dal disegno al murales – Lamporecchio

Corsi di disegno, pittura, murales

Centro Giovani – Via Ventura Vitoni, 57

INFO e iscrizioni: 333 9176267

Corsi di Teatro – Lamporecchio

A partire da gennaio 2022

Circolo Ricreativo Arci Tamburini – Via Cerbaia, 153

Le attività sono gratuite e rivolte a giovani dai 6 ai 16 anni, in particolare a bambini e ragazzi che vivono condizioni di povertà educativa e marginalità sociale.

Le iscrizioni ai laboratori di danza e di pittura sono già aperte e le attività prenderanno il via entro la fine del mese di novembre, mentre per quanto riguarda il laboratorio di teatro, l’inizio del corso è previsto per gennaio 2022.

[ulivi – pozzo di giacobbe]