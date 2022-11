COSTITUITA L ’ASSOCIAZIONE AMICI DELL ’ITTS FEDI FERMI

Al suo nascere conta già 42 soci tra cui l’ex direttore scolastico Paolo Bernardi. Alla guida del direttivo Linda Cecchi

PISTOIA. Lunedì 14 novembre, presso i locali scolastici della sede “Fedi” di via Panconi, si è tenuta la prima riunione dell’associazione “Amici dell’Itts Fedi Fermi che, al suo nascere, conta già quarantadue soci, tra i quali, come socio onorario l’ex DS Paolo Bernardi. Durante l’incontro, che ha segnato l’atto di costituzione formale della stessa associazione, sono state presentate le sue finalità e sono stati eletti il primo nucleo di lavoro e il suo direttivo, formato da Linda Cecchi (genitore – Presidente), Morgan Marino (ex studente – Vicepresidente), Andrea Gabbani (ex studente – Segretario), Simona Matteoni (genitore – tesoriere), Claudia Micale, Giuliano Feola (docenti Fedi-Fermi – consiglieri), Giulio Cipriani (ex studente – consigliere), Stefano Balli (ex studente – consigliere).

Nel corso della riunione è stato inoltre redatto lo statuto dell’associazione, al quale ha dato il proprio contributo Christina Dubbers – socio, genitore e membro del Consiglio di Istituto – e sono state avanzate molte idee e proposte operative.

L’associazione è nata per volere di un gruppo di persone legate anche da sentimenti di affetto al Fedi-Fermi, ex alunni della scuola, professori e genitori, ed ha come scopo principale quello di favorire il rapporto fra scuola, territorio e famiglie, anche al fine di contribuire al finanziamento di progetti scolastici (tramite la quota associativa annuale o mediante iniziative come mostre o eventi), organizzare incontri con ditte all’interno della scuola coerenti con gli indirizzi di specializzazione, aumentare le disponibilità a percorsi di stage, favorire e contribuire alla manutenzione e al miglioramento dei laboratori.

La Presidente neoeletta ha ringraziato i numerosi intervenuti alla riunione, “fa piacere – ha affermato – essere riusciti a costituire questa associazione, frutto di tanto impegno; spero che altri soci possano aggiungersi presto e che si portino a termine i tanti progetti e le idee che, con entusiasmo, sono emersi durante l’incontro”.

“Appare essenziale – a giudizio del dirigente scolastico Graziano Magrini, presente alla riunione – un fattivo coinvolgimento delle famiglie e del territorio per cogliere suggerimenti, acquisire e integrare conoscenze ed esperienze.

Il Fedi-Fermi è una realtà consolidata della città e della provincia di Pistoia e non si può che accogliere con favore questa bella iniziativa e augurare buon lavoro ai nostri amici”.

Per info e iscrizioni scrivere ad uno dei seguenti indirizzi:

l.cecchi@ittfedifermi.edu.it

christina@dubbers.de

simona315@yahoo.it

[pasquale silvestro]