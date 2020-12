covid-19. A 63 ANNI MUORE IL DOTTOR RICCARDO BIAGIOLI

In provincia di Prato ci sono stati nelle ultime 24 ore 12 nuovi casi positivi e tre decessi. Tra le vittime anche un noto medico legale: Il ricordo dei colleghi

PRATO. Nelle ultime 24 ore su 122 nuovi casi positivi registrati sui territorio dell’Asl Toscana Centro in provincia di Prato ci sono stati complessivamente 12 nuovi positivi al coronavirus di cui 1 a Montemurlo, 1 a Vernio e 10 a Prato. Nonostante la bassa incidenza di casi registrata sul territorio ci sono stati altri 3 decessi (per la precisione si tratta di tre uomini rispettivamente di 63, 89 e 90 anni, tutti residenti a Prato.

Il primo di 63 anni deceduto nelle prime ore di lunedì 14 all’Ospedale Careggi di Firenze; gli altri al Santo Stefano di Prato. Tra le vittime c’è anche il dottor Riccardo Biagioli, un medico legale noto in città, specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, specialista in criminologia clinica ad indirizzo medico.

In una nota i colleghi di Medicina Legale della Asl Toscana Centro hanno voluto ricordare il dottor Riccardo Biagioli:

“Un saluto corale al collega Dottor Riccardo Biagioli, medico legale originale, curioso ed icastico che dal 22 ottobre ha intrapreso una battaglia contro un nemico più forte di lui; ieri mattina 14 dicembre alle ore 7,30 ci ha lasciato, ciò che è stato rimarrà, ognuno di noi conserva un suo ricordo, certamente non ha mai lasciato indifferente nessuno. Da parte di tutti noi un ultimo saluto affettuoso e rispettoso.

L’Azienda Asl Toscana Centro si è unita nel ricordo esprimendo il dispiacere della prematura scomparsa. “Si esprime la vicinanza alla famiglia a cui vanno le sentite condoglianze della Direzione Aziendale”. Anche i colleghi della Medicina Legale di Villa Fiorita hanno ricordato il dottor Biagioli:

“Caro Riccardo, non abbiamo avuto la possibilità di abbracciarti, come avremmo voluto. Ricorderemo sempre la tua bonaria ironia, la grande generosità, lo spirito di servizio che ha contraddistinto il tuo lavoro. Ci mancherai”.

IIl dottor Biagioli da più di 30 anni, residente a Prato, svolgeva la libera professione agli Studi Life di viale della Repubblica.