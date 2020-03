covid-19 a casale. «NON È VERO CHE TUTTO FA BRODO», MA IL PD FA RIDERE TANTO

CASAL-VALLE. In questi giorni una Signora di Casalguidi che tutti conoscono e di cui, quindi, non faccio il nome, mi ha scritto su WhatsApp: «Professore, Serravalle (Casalguidi) gli offre tanto materiale su cui scrivere!».

È vero, perché nella comunità ci sono molte teste «estrose» e creative:

chi parla tedesco – Heil Hitler! Die Katze ist in Kohle e meglio non si pòle…

chi vorrebbe darmi (anche a forza) chicchi, chicchi e chicchi – e magari gli regalo il Gianni Schicchi di Puccini o, se non altro, la simpatica arietta «O mio babbino caro»…

Ma a me non piace ciucciare: da piccino non ho puppato – come si dice in collina – a una palla di seggiola; sono cresciuto col latte della capra bizzosa, e sempre pronta a caricare, della Fima, nuora di Cecco Bellini e dell’Argentina, e moglie di Mirando, a Lecceto, in una casa in cui ora abitano contadini arricchiti che ne hanno combinate d’ogni fatta (che è anche la merda di vacca) col credere di potersi portare nella cassa anche la casa stessa, recintata come un fortino tedesco dello Scelta, grazie alla stupidaggine cialtrona degli uffici tecnici del Comune di Quarrata, che gli hanno fatto chiudere tutto, comprese tre strade interpoderali e vicinali!

chi sostiene che a fine del coronavirus bisognerà mettere su una «giornata del ricordo»: di cosa? Della merda che abbiamo dovuto ingoiare grazie ai cervelli fini del Pd, lisciati dalla lingua di gatto di Mattarella il quale, pur non-presidente perché eletto da un parlamento illecito, si arroga il diritto di imporci un esercito di Brancaleoni da Corrida di Corrado?

chi, pur essendo assessore in una giunta civica, ma connotata di centro-destra, reclamizza sul suo facebook la Cgil e, quindi, va d’accordo trasversalmente con la Simona Querci

chi, dopo essere stato 20 anni in Comune in maggioranza, si accorge all’improvviso che aveva come concittadino onorario il grande Benito (ancora Querci) al quale, prima di scoprire di essere attratta dal Pd, sembra che fosse piuttosto devota, se non altro di famiglia

chi (e non sarebbe finita qui, ma la pianto), dopo aver piantato paletti non solo nel groppone, ma anche nel basso groppone dei casal-grillini, con una discarica che, obiettivamente, potrebbe dirsi che “fa schifo al maiale”, oggi si scandalizza perché sul coronavirus la Bardelli, quel grillo lì, ha detto che, finita la «peste gialla» (favorita anche dalla democrazia anti-fascioleghista di Enrico Rossi), si dovrà arrivare a parlare di responsabilità.

E parlo di Leardo Corsini, che s’avventa sull’Elenina fratella d’Italia