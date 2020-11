covid-19. A SAN MARCELLO PITEGLIO 11 POSITIVI, 1 AD ABETONE CUTIGLIANO E 1 A MARLIANA

Sono 230 i nuovi casi positivi registrati in Provincia di Pistoia nelle ultime 24 h e 3 decessi

MONTAGNA. Sono 230 i nuovi casi positivi registrati oggi, venerdì 13 novembre, in Provincia di Pistoia nelle ultime 24 h e 3 decessi.

Sulla Montagna Pistoiese si sono avuti:

1 nel Comune di Abetone Cutigliano

1 nel Comune di Marliana

11 nel Comune di San Marcello Piteglio

In tutta la Toscana sono 74.330 i casi di positività al coronavirus, 2.478 in più rispetto a ieri con un incremento del 3,4% in più rispetto al totale del giorno precedente.

Complessivamente le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti covid sono 1.921 (12 in più rispetto a ieri, più 0,6%), 265 in terapia intensiva (9 in più rispetto a ieri, più 3,5%).