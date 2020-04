covid-19. ALLA FINE L’UNICO VIRUS È IL SISTEMA SANITARIO, VERO ENRICO DA BIENTINA?

PER SALVARE LA TOSCANA

LEGGETE attentamente questa notizia perché nessuno della stampa organica ve ne farà mai cenno, se non avrà una pistola alla tempia. Riflettete – soprattutto chi ha sempre dato il suo cuore alla sinistra radical chic – in quanta considerazione questi «signori del vapore» hanno tenuto il loro popolo, visto solo come animale da tosare e da utilizzare come cuscino per metterci sopra i piedi, come quando si sta stravaccati in televisione. E se, dopo questa notizia, non cambiate impostazione mentale, significa una sola cosa: che chi dà fiducia a certi politici, ha davvero tre narici e un cervello con un unico neurone. Troppo poco per sopravvivere in mezzo ai lupi del nuovo ordine mondiale, anche secondo le teorie darwiniane! e.b.

FIRENZE. Sorprendente la lettura della delibera 68 del 10 gennaio 2019 a firma di Paolo Morello Marchese del Ciocco, nella quale si prevede l’adozione del “Piano sanitario aziendale per la gestione degli eventi di maxi emergenza” con tanto di team specificamente individuato.

Delle 68 pagine di cui è composta, la più interessante è sicuramente la numero 15, nella quale si legge che il Dipartimento Prevenzione di Renzo Berti, in caso di “maxi emergenze” (e quella attuale è l’evidenza diretta di tale evento), avrebbe dovuto attivarsi e coordinarsi con il responsabile della prevenzione del distretto ospedaliero coinvolto provvedendo a:



– identificare le strutture con possibili criticità igenico-sanitarie coinvolte nell’evento

– organizzare équipe tecniche per compiere sopralluoghi di verifica

– organizzare interventi di ripristino e bonifica per le strutture coinvolte

– prendere contatti con agenzie di prevenzioni ambientali coinvolte sul profilo igenico/sanitario

– fornire supporto riguardo la sicurezza dei lavoratori nell’ambito delle attività straordinarie necessarie a fronteggiare la maxiemergenza

Parole, parole, parole, parole, parole e ancora… parole!

La delibera è un aggiornamento delle procedure, in cui si designa un “Team aziendale Maxiemergenze”, con le migliori competenze aziendali di settore, individuati dal Dg (e chi altri?): ma, viste le acque in cui ci troviamo ora, ci pare che l’atto sia stato completamente disatteso, viste le cronache recenti che vi riepiloghiamo sinteticamente, incrociando le attività della Regione e dell’Usl Toscana Centro:

1. Il Dirigente Maurizio Baldacci sospende l’attività di controllo degli Spill (servizio prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro) che a oggi ci appaiono almeno demansionati con molti dipendenti in congedo.

2. L’On. Caterina Bini si prende il merito di aver fatto inserire il vivaismo tra i codici Ateco dell’allegato I del Dpcm 22 marzo, autorizzando le attività di commercio delle piante per il distretto del vivaismo.

3. Il vivaismo ha attività che non permettono il distanziamento sociale, sopratutto nelle grandi aziende (aziende grandi quanto l’Hitachi).

4. La Regione Toscana, con lettera dell’Ing. Giovanna Bianco, dice che il D.lg. 81/08 (sulla sicurezza dei luoghi di lavoro) non si applica chiaramente per il coronavirus.

5. E, infine, risulta che gli Spill lavorano facendo assistenza telefonica in remoto, senza fare controlli, ovvero domandando ai titolari delle aziende se rispettano le leggi previste in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Va detto che i comunisti nostrali sono particolarmente esperti nel seguire questi protocolli autogestiti. Un chiaro esempio di questo modo di operare, lo abbiamo avuto direttamente sotto gli occhi, noi di Linea Libera, in un procedimento disciplinare del 14 gennaio scorso, in cui era implicata proprio la signora Daniela Ponticelli, quando dai Catoni-Censori dell’Ordine dei Giornalisti di Firenze, le è stato consentito di dimostrare di non essere mai incappata nel conflitto di interesse negli anni in cui era, contemporaneamente, «addetta stampa dell’Usl e portavoce del direttore generale»: quindi organo profesionale e organo politico. E sapete come si è realizzato il prodigioso miracolo? Permettendole semplicemente di dichiarare (ah, le autodichiarazioni, così care al Pd, a Conte, a Di Maio, a Mattarella, ai progressisti, ai comunisti, ai neocapitalisti odierni, agli amici di Soros, ai cattolici, alla Carola Rackete etc.!): «Sì, ho riscosso per anni l’indennità, ma non ho mai funto da portavoce!». Essalutamassòreta! Che alto senso civico del dovere e della correttezza hanno i compagni cattolici agli ordini (non alle dipendenze!) del sor Marchese e di Rossi, punte avanzate della legalità!

A questo punto sarebbe da qualificare – ma non è nostro còmpito – la responsabilità penale e civile dei datori di lavoro del settore sanitario, vista la serie di incongruenze operative che sembrano abbandonate alla sorte: un’attività che è tutt’altro che attinente alla “prevenzione”.

Ma i compagni – Andrea Marcucci in testa, membro di una famiglia che è vissuta con la sanità italiana e toscana – hanno già votato lo scudo penale a favore dei burocrati, sempre primi a beccare e sempre esenti da qualsiasi responsabilità: vera intelaiatura d’acciaio che sorregge il perfettamente collaudato sistema marcio socialista della Toscana Felix di Rossi.



Enrico Rossi, Renzo Berti e Maurizio Baldacci hanno deciso che non possono mandare gli ispettori degli Spill a fare i controlli nelle imprese “convenzionali” perché l’attività’ del dipartimento è organizzata secondo diversi indici infortunistici e di rischio (es. edilizia, metalmeccanica, agricoltura).

In questa particolare congiuntura, il settore a più alto rischio è quello sanitario e, dunque, sembra di capire che non troverebbero logico fare controlli in altri settori perché qualcuno potrebbe pensare come mai non vengono svolti anche negli ospedali: un pretesto tecnico, insomma, per ricevere la generale comprensione della comunità dei cittadini abbandonata al caso?

Altro che “prevenzione”, diciamo meglio “ognun per sé e Dio per tutti”, visto e considerato che gli Spill fanno assistenza in remoto, cioè stando seduti in ufficio e usando il telefono; ma così non si controlla nessuna azienda in quanto la legge 81/08 non si applica in Toscana per somma decisione di Enrico Rossi, mentre in Veneto, si applica per contrapposta determinazione del Governatore Luca Zaia.

Ed ecco che, per sanare il tutto, arriva una più trasversale proposta di legge di scudo penale, civile e amministrativo per i datori di lavoro del settore sanitario, chiaramente incostituzionale, vergognoso, indecente e delinquenziale perché viola il generale principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Il problema è e resta uno solo e ben chiaro: la Costituzione vale quanto un pezzo di carta igienica, i comunisti hanno e trattengono il potere a forza, anche grazie al non-presidente Mattarella, e la legge, in questo boscabbaccano di illegalità e soprusi, si applica per i nemici e per gli amici si interpreta. Così chi muore giace e chi vibe si dà pace!

Edoardo Bianchini

