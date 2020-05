covid-19. ANCORA DUE QUARRATINI RISULTATI POSITIVI AL TAMPONE

PISTOIA— QUARRATA. Dei 24 nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Toscana su un numero di tamponi processati abbastanza costante (oggi 4300) e un incremento, inferiore anche oggi al dato nazionale (+0,50) pari allo 0.25 per cento su base regionale, sono 2 (entrambi di Quarrata) i nuovi casi positivi in provincia di Pistoia, due in meno rispetto a quelli riscontrati alle 12 dal dipartimento della protezione civile.

Nessun decesso si è verificato in provincia e pertanto rimangono 76 le vittime di Covid-19 dall’inizio della epidemia in provincia di Pistoia. Non scompare del tutto il contagio e la pressione sul sistema sanitario appare in progressivo allentamento con buoni margini di manovra (basti pensare che in Toscana ad oggi risultano occupati per pazienti Covid-19 il 20 per cento dei letti di terapia intensiva).

I casi in provincia di Pistoia sono in media 1 ogni 422,65 abitanti, in Valdinievole è di un caso ogni 661,23 abitanti, nella Piana Pistoiese un caso ogni 325,21 abitanti, mentre nel quadrante montano sn caso ogni 566,38. I casi in valdinievole si attestano sul 26,30% dei casi a livello provinciale.

Alle 18 di oggi i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro erano 20 di cui per quanto riguarda il territorio pistoiese 2 casi positivi a Quarrata e 1 caso fuori provincia; 16 casi in provincia di Firenze e 1 caso a Prato.