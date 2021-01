COVID-19, ANCORA PIÙ INFORMAZIONI SUL PORTALE ON LINE DELLE VACCINAZIONI

A due settimane dal lancio la piattaforma è stata aggiornata

FIRENZE. Il portale web sulle vaccinazioni toscane anti Covid-19, raggiungibile all’indirizzo https://vaccinazioni.sanita.toscana.it, si arricchisce di nuovi dati. Fino ad oggi, dal suo lancio due settimane fa il 7 gennaio, riportava in tempo reale il numero delle vaccinazioni totali, quelle eseguite agli ospiti delle Rsa o agli operatori sanitari e socio-sanitari, le vaccinazioni del giorno e del giorno prima, la distribuzione per classi di età e per genere e le aziende sanitarie ed ospedaliere dove i vaccini sono somministrati.

Le nuove informazioni ora disponibili, raccolte ed elaborate dal settore Sanità digitale e innovazione della Regione, riguardano il dettaglio tra prima e seconda dose (ovvero i richiami), le nuove dosi somministrate del vaccino Moderna, il numero e la percentuale di vaccinazioni per profilo operatore e la curva del totale cumulato giorno per giorno.

L’arricchimento, nel segno dell’innovazione e della trasparenza, è il frutto di un lavoro costante che vede fortemente impegnato l’assessorato guidato da Simone Bezzini.

I dati della piattaforma sono tutti parcheggiati sulla cosiddetta nuvola, ovvero sul cloud del sistema sanitario e più specificatamente nel data center di proprietà della Regione: una infrastruttura in grado di digerire grandi numeri di utenti in pochi giorni, ma anche un ambiente sicuro per la conservazione delle informazioni, costantemente aggiornata per garantire i più alti standard possibili.

[fortini – toscana notizie]