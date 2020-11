covid 19. CIAO “CIPO”, MUORE ENZO CIPOLLI, VICEPRESIDENTE DELLA POLISPORTIVA MILLELUCI DI CASALGUIDI

La società serravallina: Ci mancano le parole che pur non basterebbero a ringrazialo per tutto ciò che ha fatto e significava per noi”

SERRAVALLE. [a.b.] Lutto a Casalguidi per la scomparsa di Enzo Cipolli, figura storica nonché vice presidente della polisportiva Milleluci, società presieduta da Ugo Ginanni. Cipolli è scomparso a 68 anni a seguito di complicazioni relative al Covid 19.

“Oggi la società tutta – scrive la polisportiva Milleluci – piange il nostro amatissimo Vice Presidente Enzo Cipolli. Purtroppo il Covid ce l’ha portato via. La commozione in questo momento ci assale e ci mancano le parole che pur non basterebbero a ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto e significava per noi. Porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia e ci stringiamo al cordoglio unanime di tutti quelli che lo conoscevano. Ciao “Cipo”, che la terra ti sia lieve”.

Per il vicesindaco di Serravalle Federico Gorbi “Di lui ci resta l’immenso amore per il ciclismo. Una persona perbene che purtroppo se ne va. Un abbraccio ai familiari e a tutti gli amici della Polisportiva Milleluci”.

“Era sempre in prima fila a supportare il lavoro dei direttori sportivi durante gli allenamento settimanali e sempre presente alle gare ciclistiche dove ricopriva spesso il ruolo di addetto alla giuria. I giovanissimi erano la sua passione e l’ultima gara alla quale ha assistito è stata proprio quella di Albinatico il 17 ottobre scorso organizzata dal Team Valdinievole con la collaborazione anche della Polisportiva Milleluci di Casalguidi “ scrive Antonio Mannori.