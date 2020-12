covid-19. CINQUANTASETTE NUOVI CASI POSITIVI NELLE ULTIME 24 ORE IN PROVINCIA DI PISTOIA

PISTOIA. [a.b.] Sono 348 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro. Risultano 13 decessi (9 in provincia di Firenze, 4 in provincia di Pistoia) di cui alcuni non risultano avvenuti nelle ultime 24 ore.

I casi positivi in provincia di Pistoia 57 casi in provincia di Pistoia sono stati 57 così distribuiti:

Agliana 2; Buggiano 1; Chiesina Uzzanese 1; Massa e Cozzile 1; Monsummano Terme 5; Montale 4; Montecatini Terme 2; Pescia 3; Pieve a Nievole 3; Pistoia 16; Quarrata 8; San Marcello Piteglio 6; Serravalle P.se 5.