covid-19. CINQUE I CONTAGI A SAN MARCELLO PITEGLIO E DUE A MARLIANA

Aumentano i contagi nella Provincia di Pistoia con 285 casi

MONTAGNA. Sono 285 i nuovi casi positivi registrati in Provincia di Pistoia nelle ultime 24 h.

44 i decessi: 26 uomini e 18 donne con un’età media di 84,7 anni di cui 8 della Provincia di Pistoia.

Sulla Montagna Pistoiese si sono registrati 5 casi positivi nel Comune di San Marcello Piteglio e 2 a Marliana. Nessun contagio nel Comune di Abetone Cutigliano e in quello di Sambuca Pistoiese.

Gli attualmente positivi nella Regione Toscana sono oggi 52.308, +2,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 2.008 (63 in più rispetto a ieri), di cui 274 in terapia intensiva (8 in più)

L’età media dei 2.653 casi odierni è di 47 anni circa (il 14% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più).

Si ricorda che a partire dal 24/06/2020, il Ministero della Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica bensì in base alla provincia di residenza o domicilio.