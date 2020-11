covid 19. DIOCESI IN LUTTO PER LA SCOMPARSA DI DON UBERTO FEDI

Per 64 anni ha guidato la parrocchia di Santa Maria Maddalena a Tavola. I funerali si terranno lunedì 16 novembre a porte chiuse ma in diretta tv

PRATO. [a.b.] All’ospedale Santo Stefano di Prato dove era ricoverato dal 4 novembre dopo avere contratto il Coronavirus prima in terapia intensiva e poi nel reparto di cure palliative è scomparso stamani don Uberto Fedi. A 89 anni era il parroco più anziano della diocesi di Prato. Dal lontano 1956 il sacerdote guidava la comunità di Santa Maria Maddalena a Tavola.

Ordinato sacerdote per la solennità dei santi Pietro e Paolo nel 1954 dal pratese Monsignor Giuseppe Gori (vescovo della diocesi di Nepi e Sutri) ha guidato poi la parrocchia di Tavola per 64 anni. È grazie a don Fedi che nella frazione nei anni è stato costruito il Circolo, il centro pastorale e la scuola materna e sono nati gruppi parrocchiali con quello delle famiglie, dei ministri straordinari della Eucarestia e il gruppo Caritas.

I membri della Sezione di Tavola della Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato esprimono il proprio sentito cordoglio per la scomparsa del Parroco della Parrocchia Santa Maria Maddalena di Tavola Don Uberto Fedi, ricordando la sua disponibilità umana e benevolenza nei confronti della comunità tavolese e della Sezione.

Anche l’Asd Tavola Calcio in un messaggio ha espresso le proprie sincere e sentite condoglianze ai familiari per la scomparsa del parroco “sostenitore della nostra società”. Nel marzo scorso sempre a causa del Coronavirus era scomparso don Ezio Palombo, per anni parroco di Fabio

La celebrazione esequiale si terrà lunedì 16 novembre alle ore 15, nella chiesa di Tavola. A causa delle attuali restrizioni sanitarie il funerale sarà a porte chiuse ma Tv Prato trasmetterà in diretta la Messa, in modo da permettere a tutti di partecipare anche se a distanza.