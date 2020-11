covid-19. FDI: “INTERVENIRE CON SCREENING DI MASSA A SAN MARCELLO PITEGLIO”

“Utilizzando i tamponi antigenici rapidi si riesce ad avere il risultato dei test in pochi minuti e quindi il tracciamento in tempi rapidi”

SAN MARCELLO PITEGLIO. Visto l’evolversi epidemiologica nel nostro territorio che continua a mantenere numeri elevati di contagi e considerata la risposta insufficiente dei punti tamponi che non riescono a sopperire a tutte le richieste, vorremmo che l’amministrazione di San Marcello Piteglio intervenisse in maniera concreta sull’emergenza sanitaria.

Proponiamo di prendere esempio dal comune di Abetone Cutigliano effettuando una attività di screening di massa su base volontaria a tutti i residenti, in modo da avere un tracciamento completo della situazione.

Con il sistema di prenotazione della regione Toscana in affanno a causa dei troppi accessi e bassa disponibilità, che spesso fanno desistere le persone dal prenotare il tampone, crediamo che sia importante per la popolazione avere più mezzi possibili per individuare eventuali soggetti venuti in contatto con il virus e magari asintomatici.

Utilizzando i tamponi antigenici rapidi si riesce ad avere il risultato dei test in pochi minuti e quindi il tracciamento in tempi rapidi, evitando agli abitanti il disagio del viaggio fino in città alla ricerca di un laboratorio privato che ha ancora costi elevati sui singoli tamponi.

Luca Davagni portavoce Fdi San Marcello Piteglio

Chiara Venturi dirigente provinciale Fdi