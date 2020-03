covid-19. FORZA ITALIA: RIPRISTINARE IMMEDIATAMENTE L’EX CEPPO

PISTOIA. A Pistoia abbiamo un’infrastruttura sanitaria di grandi dimensioni, l’ex Ospedale del Ceppo, dove vi si trova un immobile di diverse migliaia di metri quadri, ristrutturato soltanto nel 2001 ed abbandonato poco tempo fa.

In un momento emergenziale come quello nel quale ci troviamo, che vede il San Jacopo in affanno, ci sentiamo in dovere, se persistono queste condizioni, di sollecitare l’Asl e la Fondazione Caript affinché si attivino per restituire alla collettività il vecchio nosocomio che, in pochissimo tempo, potrebbe essere destinato ad accogliere diverse centinaia di posti letto.

Sin dai primi mesi nei quali il San Jacopo è entrato a pieno regime, è emerso che risultava sottodimensionato per le necessità della popolazione del nostro territorio, da qui l’accordo con l’Asl Toscana Centro ed il Comune per riportare diverse funzioni sanitarie all’ex-Ceppo, ma vista l’emergenza, questo processo dovrebbe essere velocizzato, magari facendo ricorso anche alle ingenti risorse della Fondazione Caript che ha come scopo quello di supportare non solo sotto il profilo economico, la nostra Comunità.

È una questione di priorità ed anche di vita, o di morte che dovrebbe passare in primo piano, anche rispetto ai molteplici interventi socio-culturali nei quali questa è impegnata.

[forza italia —centristi per l’europa]