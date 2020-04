covid-19 & fuoriditesta. FIORENZA, UN SOLO ERRORE? HAI BISOGNO DELL’OCULISTA. IO D’ERRORI NE FO MILLE AL SECONDO!

O Fiorenza, nun ci penZi?

Guarda un po’ ’l che fa ’l tu’ Renzi…

IL VERO ERRORE che ho commesso è stato quello di non usare la Brillantina Linetti come il mitico ispettore Rock. Perciò ho solo tre o quattro peli in capo.

Ma il problema dei Pd è sempre l’istesso (Totò). Prendono tutto sul serio e non sanno ridere. Questo perché, avendo un solo neurone, non possono creare sinàpsi multiple che facciano scoppiare la risata. Perché la risata è intelligenza, non una «colla di riso cinese».

Cinesi sono loro: sono comunisti e non capiscono la lingua italiana, come quello studente a cui feci l’esame (ovviamente con esito «torni il prossimo anno») all’Università per Stranieri di Perugia, quando gli chiesi di parlarmi del «riso» nella letteratura latina.

E siccome stava muto e a testa bassa, dovetti insistere: «Ma lei sa cos’è il riso, vero?». E lui non rispose: solo aprì la bocca, ammazzettò le dita della mano destra, e fece il gesto di infilarcele dentro.

Anche la Fiorenza, altra «metà del cielo» maoista di Vladi-Virus, è un po’ cinese. Non sa ridere di una vignetta intelligente e non sa guardarsi con la dovuta ironia: perché crede che il riso e la risata siano solo la colla bianca bollita che ci facevano ingozzare da bambini.

I parassiti non hanno solo la forma della falce e del martello, scrive. Ma che scoperta! Lo so anch’io: però la vignetta era quella e non era stata fatta da me. E poi (o come scrivono i culturali di sinistra eppoi) vuol mettere, la Fiorenza, la bravura dei «falcio-martellati» nel grattare o lasciar grattare nelle casse pubbliche?

Penso, per esempio, a Enrico Rossi e alla ruberia di 428 milioni di euro (800 miliardi di vecchie lire, non caccole di pecora!) all’Asl di Massa; agli ammanchi Pd della Comunità Montana Pistoiese; agli scandali di Banca Etruria e di Monte dei Paschi di Siena (pure con delitto!) per una gestione allegra di direttori/giudici culattoni che giocavano a rinculìno facendo i trenini in ville maestose e fuori-mano nelle bellissime campagne senesi; agli scandali dell’accoglienza delle Coop rosse, con ruberie di più della metà dei finanziamenti tolti ai neretti bene-accolti e bene-inculati; alle cordate affaristiche pubblico-private nella gestione dei rifiuti (discariche & inceneritori), delle acque (Publiacqua/publischifo), delle autostrade (Delrio/Benetton); alle ruberie Unicef in tasca ai cognati di Renzi che, invece di salvare bambini innocenti, dirottavano i fondi ricevuti in beneficenza nelle proprie tasche per l’acquisto di ville in Portogallo. Pensa anche a De Benedetti: 600 milioni presi e mai restituiti al Monte dei Paschi (non 46 milioni come la Lega! Anche i coglioni hanno un peso: c’è differenza, credo, fra quelli del mio gatto Lucifero e quelli di un toro da monta… O no?). Ma ora concentrati anche sullo scandalo Zingaretti-mascherine per il Covid-19. Accultùrati. Forse non ti fa male.

Vuoi mettere, Fiorenza? O tutti questi che ti ho indicato, non sono targati «falce e martello»? E a Casal-Valle? Le Rocchine, la Cava Bruni, i fucili e le anatre olandesi (sai quelle che oggi sparano in culo agli italiani con il Mes?), i viaggi in Spagna a gratis, i campi da tennis con acqua a scialo, le merende al Cassero e tante altre piccole cose… Via, Fiorenza! Falla finita. E sméttila anche di dare del lei al Bolognini! Ma non siete andati a scuola insieme alle elementari?

E di’ a Vladi-Virus di stare calmo: lo zucchero e i chicchi alla nostra età fanno male alla salute. Favoriscono i tumori.

Falce e martello, preti al macello! Ma un ti va bene nemmen questo, perché tu andavi a cantare nel coro del proposto – almeno fin quando non l’avete fatto mandar via…

Edoardo Bianchini

Con la falce e col martello

si pareggia ogni cervello.

È impossibile far senza:

ce lo insegna la Fiorenza!