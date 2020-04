covid-19 & inadempienze. OSPEDALI FUORI REGOLA? CARTELLINO ROSSO PER RENZO BERTI

FIRENZE. La questione delle irregolarità gestionali che si sarebbero verificate presso gli “ospedali Covid-19”, non sembra essere affatto esaurita lì, negli ospedali stessi, ma investirebbe anche gli altri, ovvero quelli di Prato, Pistoia ed Empoli, con delle accuse non trascurabili per la “pregressa inosservanza ai dispositivi di legge in materia di salute e sicurezza e dei Decreti governativi”.

Tanta roba. La nota, è stata inoltrata dai Cobas dell’azienda che ci rassicurano di avere competenza sull’intero territorio dell’Asl Toscana Centro.

Il nostro interlocutore è Andrea Calò che ci riferisce la necessità di procedere con un eventual esposto alle Procure di Prato e Pistoia, solo qualora la richiesta di intervento dello Psill dei vari territori di riferimento, non fosse raccolta dal Capo del Dip. Prevenzione, Renzo Berti al quale è stato elevato il “cartellino rosso”.

Nell’esposto interno, i sindacalisti denunciano anche la inadeguatezza del documento di valutazione dei rischi biologici redatto dal servizio SePP (Gianluca Verdolini) del quale abbiamo già curato la pubblicazione estesa, ma in questo scenario è da chiedersi come mai gli altri sindacati non denunciano le stesse evidenti criticità e illegittimità che sono già emerse nelle residenze sanitarie assistite in tutta Italia?.

Questo il testo della nota inviata al protocollo dell’azienda Usl Tc dai soli Cobas:

Al Direttore Dipartimento Prevenzione

USL Toscana Centro Dr Berti

Oggetto: richiesta verifica del Documento di Valutazione del Rischio Covid 19 e contestuale richiesta urgente di sopralluogo ai PISLL da effettuare oltre che nei Presidi ospedalieri fiorentini anche in quelli di Prato, Pistoia, Empoli con pazienti COVID, in cui aumentano tra i lavoratori i casi di positività e di assenze per sintomi simil-influenzali. Per pregressa inosservanza ai dispositivi di legge in materia di salute e sicurezza e dei Decreti del Governo COVID-19 in materia di prevenzione, protezione e sorveglianza sanitaria. Accertamento di responsabilità.

A seguito della nostra precedente richiesta di verifica del DVR Covid 19 e di sopralluoghi per i presidi ospedalieri di Firenze, abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di situazioni a rischio di contagio Covid 19 da parte degli operatori sanitari degli altri presidi ospedalieri della USL Toscana Centro che richiedono un nostro interessamento alla loro condizione lavorativa (che sotto elenchiamo) Ospedale San Giuseppe – Empoli, Ospedale degli Infermi – San Miniato, Ospedale San Pietro Igneo – Fucecchio, Ospedale San Jacopo – Pistoia, Ospedale Lorenzo Pacini – San Marcello Piteglio, Ospedale SS. Cosma e Damiano – Pescia, Nuovo Ospedale S. Stefano – Prato Come gli operatori dei presidi fiorentini anche gli altri lavoratori si lamentano, per la carenza di DPI forniti dall’azienda e per le procedure di lavoro inadeguate.

Poiché, abbiamo verificato che il DVR firmato dal Direttore Generale Dr. Morello con data 17 marzo 2020, si presenta assolutamente inadeguato per le misure di prevenzioni in esso contenute e in contrasto con le indicazioni di autorevoli competenze in materia che prevedono misure più cautelative per la salvaguardia della vita e della salute dei lavoratori, come RLS USL Toscana Centro, intendiamo riaffermare l’inadeguatezza di tale valutazione e ribadiamo come già precedentemente comunicato, che la stesura del DVR non è avvenuta nel pieno rispetto della dovuta consultazione prevista dalla legge.

Per tale motivo, riteniamo assolutamente urgente l’intervento da parte dell’ORGANO DI VIGILANZA PREPOSTO DALLA LEGGE, la Soc. di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL) competenti per territorio, per la VERIFICA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO COVID 19 adottato dalla USL Toscana Centro e delle relative misure di prevenzione adottate nei seguenti presidi ove vengono curati pazienti covid-19.

Altresì chiediamo che siano effettuati sopralluoghi urgenti nei presidi ospedalieri sopra richiamati. Questa richiesta al Dipartimento di Prevenzione e ai vari PISLL viene presentata dagli RLS in applicazione dell’art. 50 c.1 lettera “O” del D. Lgs. 81/08. Per tale motivo si ricorda che gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria del PISLL, che effettueranno i sopralluoghi, hanno il dovere di avvisare gli RLS (da non confondere con gli RSPP !!!) per permettere loro di esprimere le loro osservazioni, pertanto richiediamo di essere presenti e di acquisire tutti gli atti da Voi prodotti Firenze 21 Aprile 2020 firmato: Domenico Mangiola, Simone Crinelli RLS USL Toscana Centro

Scarica qui la comunicazione di denuncia dei Cobas

Alessandro Romiti

[alessandroromiti@linealibera.info]