covid-19. LIMITATE LE VISITE NEGLI OSPEDALI DELL’ASL TOSCANA CENTRO

Le visite ai degenti si svolgono in un turno al giorno. È permessa la presenza di un solo visitatore per paziente in orario di visita. Non è consentita l’alternanza dei parenti nel turno di visita. È obbligatorio indossare la mascherina ed igienizzare le mani con il gel alcolico a disposizione nei dispenser posizionati all’ingresso delle stanze di degenza.